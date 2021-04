La jornada del Paro Nacional continúa en la tarde de este miércoles en la ciudad de Medellín. Tras múltiples manifestaciones cercanas a las estaciones del transporte masivo, el metro ha ido reportando en el transcurso del día cuáles estaciones funcionan y cuáles no.

La última actualización, publicada a las 3:36 p.m de este miércoles, indica que hay varias estaciones sin servio y algunas con acceso restringido.

Según explicó la entidad a través de su cuenta oficial de Twitter, el hecho de que algunas estaciones no estén funcionando no significa que el metro no pase por allí, sino que no hará paradas en las estaciones que se encuentren en rojo, o sin servicio, por lo que sería inútil esperar uno de los trenes en esas estaciones.

Así las cosas, el metro explicó cómo está cada línea:

Línea A: Opera entre La Estrella y Niquia, pero sin servicio en Alpujarra, San Antonio y Exposiciones.

Línea B: Opera entre San Javier y Sura, pero sin servicio en Cisneros y San Antonio.