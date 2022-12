El cantante chocoano Luis Eduardo Gutiérrez, creador del ritmo exótico y reconocido como Luis Eduardo Acústico, denunció a través de sus redes sociales que el sábado pasado, mientras hacía compras con su pareja, en un caso de racismo, un vigilante del Centro Comercial Santafé de Medellín le exigió retirarse del establecimiento porque a través de videos quedó evidenciado que estaba, supuestamente, pidiendo dinero.

Los hechos ocurrieron el fin de semana pasado cuando Luis Eduardo, después de comprar en una tienda de ropa, se dirigió a la plazoleta de comidas para almorzar con su acompañante. Allí hicieron la orden y mientras esperaban él fue a comprar un café para su novia. Después de preguntar indicaciones sobre cómo llegar hasta la tienda que necesitaba, el joven fue abordado por un vigilante.

“Se me acercó un vigilante y me dice que abandone las instalaciones (...) Me alejé de él y volvió otra vez, y me dijo que abandonara las instalaciones porque yo le estaba pidiendo plata a la gente, que me estaban haciendo seguimiento por las cámaras porque yo le estaba pidiendo plata a la gente. Yo les decía que por qué me tenía que retirar si no estaba pidiendo dinero”, relató el cantante en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Luis Eduardo solicitó los videos que demostraban la supuesta mendicidad en la que estaba incurriendo, pero le negaron el acceso a dichas pruebas. “Después vino otro vigilante y me dijo que yo era un ignorante porque allí no se podía grabar y el otro me dijo que me iba a pegar”. Durante la discusión, los vigilantes insistieron que en los videos se confirmaba que estaba pidiendo dinero y le reiteraron que debía retirarse del lugar. “Lo que le digo es que ahí lo tienen grabado, usted es un ignorante”, le decían.

“Grabé para tener evidencia de todo lo que había pasado. Llegó la Policía y le expliqué mi versión. La Policía habla conmigo y me dice que por protocolo van a seguir haciéndome seguimiento y que regresara al lugar en el que estaba (esperando su almuerzo). Me tiene tan indignado eso”, relató Luis Eduardo.

El joven recibió asesoría en la Personería de Medellín para interponer en la Fiscalía General una denuncia por discriminación. En conversación con EL COLOMBIANO, la gerente general del Centro Comercial Santafé, María Fernanda Bertel Puyo, rechazó el trato que recibió Luis Eduardo y aclaró que el joven creador de contenidos no estaba pidiendo dinero, así que no tiene ningún sustento las acusaciones que se hicieron en su contra.

“Estamos ofreciendo esa disculpa y queremos hablar desde el Centro Comercial y decirles que sí lamentamos la situación por el actuar de un contratista. No hemos podido hablar con Luis Eduardo pero esperamos que se dé esa oportunidad para poder ratificarle los valores (del centro comercial) y ratificarle una disculpa por esta situación que no corresponde a los valores que compartimos”, aseguró Bertel.

La gerente general insistió en que el mensaje del establecimiento no es de rechazo y que tienen “las puertas abiertas para todas las personas”. “Vimos qué estaba haciendo Luis Eduardo y por supuesto no hay ningún sustento que acredite que él estaba pidiendo dinero. Él estaba disfrutando su estancia en el entro comercial”, afirmó.

Por este caso ya está abierta una investigación disciplinaria interna. “Todos son bienvenidos. Para nosotros el servicio es muy importante. El contrato de seguridad está adelantando sus procesos internos con los vigilantes que estuvieron involucrados, sus procesos disciplinarios de descargo en este caso. En la investigación nos darán un recuento específico de las decisiones tomadas. Para nosotros lo más importante es que las personas que trabajen en el contrato también trabajen con los valores de servicios del Santafé y nuestra posición es que quien no cumpla con ellos no puede estar trabajando con nosotros”, explicó Bertel. Según la gerencia del Centro Comercial, la empresa encargada de la vigilancia se pronunciará sobre los hechos.