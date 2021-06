Desde la tarde de ayer, el sótano del Museo de Antioquia empezó a llenarse de agua, tras unas filtraciones originadas por el desbordamiento de la quebrada Santa Elena. Por eso, a esta hora, funcionarios adelantan trabajos de limpieza y desinfección del lugar.

“Entró agua a las bodegas de restauración, pero por fortuna no hubo daños en ninguna obra ni resultó alguien herido. Lo que sí tuvimos fue una novedad: y es que esta vez se filtró el agua por el lado de Carabobo”, le comunicó el Museo a EL COLOMBIANO.

Y es que, aunque es normal que a veces se inunde el sector en donde está ubicado el Museo, esta última jornada de lluvias en la ciudad dejó una filtración en una parte del Museo que para ellos requiere de todo el cuidado. Desde la mañana de este sábado, para verificar que no haya ningún daño, se adelanta una estricta revisión pieza por pieza a cada obra. “Nos interesa saber si le cayó aunque sea una gota de lodo a alguna”, fue el mensaje desde el Museo.

Y aunque por fortuna no hubo heridos ni se registra alguna obra afectada, sí se presentó un pequeño daño en una fotografía, de la cual el Museo fue enfático en decir que no es algo mayor y que no pertenece a ninguna colección.

Además, para desinfectar y evacuar toda el agua, el Museo optó por no abrir sus puertas este sábado. Su directora, Rosario Escobar, dijo que “a esta hora se adelantan trabajos principalmente en las bodegas de colección del Museo, por lo tanto no abriremos hoy (sábado), y le pedimos a nuestro público, aliados y amigos que estén atentos que tengamos para dar, pues no estamos seguros de poder abrir el día martes”.

Por el momento, el Museo confirmó que las Empresas Públicas de Medellín (EPM) llegan después de la 1 de la tarde de este sábado a revisar el túnel que conecta con la quebrada Santa Elena.