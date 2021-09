Este sábado la cantante Yaneth Patric, conocida como La Dama y recordada por su participación en los programas televisivos La Voz Colombia y A Otro Nivel, denunció a través de sus redes sociales que la Organización El Cielo, dueños del restaurante Aguafresca, donde ella trabajaba desde el año pasado, le canceló el contrato después de un incidente el pasado viernes 17 de septiembre con el alcalde de Medellín Daniel Quintero.

Según su denuncia, la situación se dio cuando el alcalde se acercó al escenario de dicho restaurante, mientras ella cantaba, y le estiró el brazo, “haciéndome el puño”, para que ella se lo chocara en señal de saludo.

Entonces, cuenta ella, “lo miré como quien dice ‘yo no lo voy a chocar’, pero él insistió, se acercó más, así que lo miré a los ojos, di un paso atrás, seguí cantando y todo el mundo se dio cuenta de eso”.

Después de esa situación, Quintero salió del restaurante y sus guardaespaldas entraron para buscar a la administradora que salió corriendo fuera del restaurante para encontrarse con él y recibir la queja del mandatario.

Una vez finalizó el espectáculo, a La Dama no le dijeron nada más en el restaurante, aunque después de terminar la última parte del show fue llamada por el gerente de EPM Jorge Andrés Carrillo Cardoso, quien compartió mesa con Quintero, antes de que este se fuera, para hacerle algunas preguntas, de cómo se llamaba y cómo la podían contactar, pero todo el tiempo manejando un tono de voz que a ella no le daba confianza.

Al otro día, cuenta la cantante, recibió una llamada de la persona del restaurante con la que siempre coordina los shows y le confesó que el alcalde había llamado al restaurante para reservar una mesa para esa noche con la condición de que ella no se presentara. Patric alegó que ya no tenía tiempo de conseguir a alguien más, “yo me encargaba de la rotación de artistas”, cuenta, y le agregó que tenía invitados personales para esa noche en el lugar por lo que iría así no cantara.

El encargado le dijo que hablaría con sus jefes y que la contactaría más tarde. Finalmente en la tarde recibió una llamada, asegura que de la representante general de la organización El Cielo, quien le dijo que “en vista de lo que sucedió anoche, nos vemos obligados a suspender relaciones comerciales contigo, porque de la alcaldía llamaron directamente y nos pidieron que tú no podías cantar más y que cómo era posible que tuviéramos a una persona como tú trabajando allá”.

La cantante manifestó su inconformidad y dijo: “porque no le recibí el saludo me quiere hacer echar, vulnera mi derecho al trabajo, es un atropello total”. También reconoció su preocupación, ya que ese era su trabajo más estable y gracias a el puede sostener a sus tres hijos y a su madre.

Al respecto, el restaurante se pronunció a través de su cuenta de Instagram @aguafrescarestaurant con un story en el que puede leerse: “Cada persona que ingresa a nuestras instalaciones es tratado bajo nuestros principios sin importar su profesión o afinidad política” y más adelante: “saludar, sonreír y dar un buen servicio en sala y cocina, hacen parte de los valores de los más de 40 empleados que trabajan con nosotros”.

Desde la alcaldía no se pronunciaron sobre la denuncia..