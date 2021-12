El disgusto por el uso de la canción Amor por Medellín en acto de Quintero

La Fundación Amor por Medellín y por Antioquia rechazó el uso de la canción Amor por Medellín en el acto de rendición de cuentas del alcalde Daniel Quintero Calle, celebrado este jueves en el centro de espectáculos La Macarena.

En carta dirigida al mandatario de la capital paisa, la presidenta de la entidad, Didier Vélez Madrid, expresó su preocupación por el uso, a su juicio político, que Quintero Calle hizo del tema, que está posicionado hace muchos años como un jingle que le ha dado identidad a la ciudad, local y nacionalmente.

“Con gran preocupación conocimos que, desde su despacho, se utilizó la canción de Amor por Medellín, de nuestra propiedad, para uso político y en la presentación de la rendición de cuentas que usted hizo a la ciudadanía en el día de hoy”, reza el inicio del mensaje.

La señora Vélez, a nombre de la Fundación, expresó que este tema hace parte de la marca de la entidad y su uso “debe contar con la autorización”.

Seguidamente, le pidió a Quintero Calle que, en adelante, se abstenga de utilizar la canción, que es muy querida por los antioqueños, sin el consentimiento previo.

El rechazo a la utilización del tema en el evento del alcalde obedece a que, en sus 41 años de existencia, la Fundación Amor por Medellín y por Antioquia se ha caracterizado por no hacer proselitismo político, tal como se lo recalcan al Alcalde.

Requerida por EL COLOMBIANO, Vélez Madrid añadió que esta misma petición se las hizo a los promotores de la revocatoria del alcalde, que utilizan el nombre y los símbolos de su fundación para su campaña y en las hojas para la recolección de las firmas.

“A ellos les envié una carta similar, pero no se les permitió el cambio”, aclaró. Añadió que a su entidad no le interesa el proselitismo político ni las divisiones sino la unión de los sectores público y privado y la sociedad en general para construir una ciudad incluyente y para todos, sin distingo. La política no ha estado en sus objetivos. y por eso no apoya que ni los unos ni los otros aprovechen el buen nombre de Amor por Medellín para lucrarse políticamente, sentenció.

En su notificación del descontento, también se hace énfasis en que es una entidad “respetuosa de la institucionalidad, promotora de la unidad y del trabajo concertado del sector público y privado, que trabaja por la ciudad, el departamento y, ahora, en temas de construcción de cultura ciudadana”.

Finalmente, la carta le advierte al burgomaestre que no vuelva a utilizar la marca y la canción “para efectos que no sean de nuestro objeto social”.