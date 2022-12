Este problema no solo va con las platas ya adeudadas —por las cuales los concesionarios de las rutas alimentadoras Masivo de Occidente y Sistema Alimentador Oriental (SAO-6) demandaron al Metro y la empresa, a su vez, hizo lo propio con el Distrito— sino con la falta de recursos para 2023 .

“Nosotros tenemos que mirar los recursos que tenemos reservados para este año y solo son $61.000 millones, es decir, lo que corresponde a 2022, no está completo ”, explicó Córdoba.

El otro 47% de la plata de este fondo es entregada al Metro para solventar la operación del metroplús, pero hasta el momento se está mirando si a través de otros recaudos se paga esta parte de la deuda que tiene la Alcaldía de Medellín desde el año pasado. En caso tal de no poder saldar completamente la deuda, para 2023 quedaría un pendiente de $141.000 millones que corresponden a $110.000 millones de 2022, incluyendo dineros de noviembre y diciembre, más otros $70.000 millones de la operación de ese año.

Adicional, en este conflicto está la solicitud de los patios para que las rutas alimentadoras estacionen sus buses y los concesionarios están pidiendo cerca de $10.000 millones por conceptos de arrendamiento, dineros que señalan no haber recibido y que tampoco estarían incluidos dentro de estas vigencias.

“Los concesionarios no tienen patios como tal, sino que están pagando un arriendo de los patios que están utilizando en este momento. O se pagan arriendos, o se entregan los patios, pero la verdad no se pagan los arriendos ni se entregan los patios”, dijo Córdoba.

Mientras no se solventen todas las deudas adquiridas con el FET, el Metro de Medellín no puede retirar la demanda, así los operadores de las rutas alimentadoras lo hagan, porque “nosotros requerimos la totalidad de los recursos del 2022 para hacerlo. Esto sin perder de vista que no solo son los recursos, sino también la definición de los patios de las rutas alimentadoras”.

Y si bien el secretario Ramírez manifestó que “en la Medellín Futuro estamos solucionando problemas que nos dejaron administraciones del pasado y que no seguirán siendo un problema para las próximas administraciones”, desde el Metro afirmaron que hasta antes de que esta alcaldía destinara los recursos, solo habían quedado en el aire $24.000 millones de la administración pasada que se habían asignado para 2020.