¿Por qué tantas demoras este martes en el metro de Medellín?

Con la medida del pico y placa ambiental en el Valle de Aburrá, que por ahora rige hasta este martes, el Metro de Medellín reportó un aumento en el número de usuarios. Los trenes y las estaciones llenas, sobre todo en el sentido norte-sur, han sido la tendencia durante los dos primeros días de esta semana. No obstante, viajeros manifestaron su inconformidad por demoras y lentitud en el sistema.

La empresa indicó que el incremento de pasajeros con respecto a un martes habitual, sin la restricción ambiental que va de 5:00 a.m. a 10:00 a.m. en la mañana, fue de 9 %, para un total de 263.000 personas solo entre las 4:00 a.m. y las 7:00 a.m.

“Otra vez tarde gracias @metrodemedellin .. ayer se entendía porque no fue culpa de ustedes pero ya hoy que? (sic)”, escribió un usuario en referencia a un incidente que tuvo ayer el metro en la estación San Antonio.

Iván Felipe Montoya relató que salió desde Niquía a las 7:30 a.m. y a las 8:04 a.m. apenas iba en la estación Parque Berrío, mientras que Andrés Felipe Gómez indicó que un recorrido que suele tomar 10 minutos ahora está tardando al menos media hora.

El Metro dio respuesta a algunos usuarios que se quejaron a través de Twitter. Además de lamentar la situación, la empresa reconoció que en hora pico tuvo atrasos en la línea A debido a la alta afluencia de usuarios por la restricción ambiental.

“Algunos no dejaron salir los trenes oportunamente de las estaciones, activaron botón de emergencia y, de esta forma, se alargaron paradas en estaciones o se detuvieron vehículos en interestaciones durante unos momentos”, reveló la compañía.

Este martes se conocerá si el Área Metropolitana decide ampliar los días de pico y placa extendido, tras analizar el comportamiento de la red de monitoreo de la calidad del aire en el Valle de Aburrá.

A las 10:00 a.m., de 22 estaciones, siete poblacionales y dos de tráfico estaban en color naranja, lo que significa un ambiente dañino para grupos sensibles (niños, mujeres embarazadas y adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias); el resto estaba en nivel amarillo.