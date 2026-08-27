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Hasta con 10 drones buscan a Michelle Dayana, la niña de 6 años que desapareció en Buriticá, Antioquia

Después de 96 horas de búsqueda sin éxito, las autoridades decidieron usar, también, perros especializados. La menor sufre de autismo y epilepsia.

  • Michelle Dayana Henao Chavarría se encuentra desaparecida desde la mañana de este lunes y las autoridades no tienen pista sobre su paradero. FOTOS: CORTESÍA FAMILIA
    Michelle Dayana Henao Chavarría se encuentra desaparecida desde la mañana de este lunes y las autoridades no tienen pista sobre su paradero. FOTOS: CORTESÍA FAMILIA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 4 horas
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Han pasado 96 horas desde que Michelle Dayana Henao Chavarría, de 6 años, desapareciera al salir de su casa en el municipio de Buriticá, Occidente antioqueño. Ante los infructuosos resultados de la búsqueda, las autoridades decidieron intensificar los trabajos, haciendo uso de drones y perros especializados para agilizar las labores y esperar encontrar a la menor en el menor tiempo posible.

La desaparición de Michelle Dayana ocurrió sobre las 10:05 de la mañana del pasado lunes 24 de agosto en el barrio Cristo Rey, de la localidad, y desde ese momento comenzaron los vecinos y los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buriticá a recorrer las calles de la localidad con el fin de poder dar con su paradero.

El alcalde de Buriticá, José Luis Rodríguez Úsuga, señaló que se está haciendo sobrevuelos diarios con 10 drones por la zona urbana y rural del municipio, con el fin de encontrar evidencias sobre el paradero de la menor de edad, pero “no hemos obtenido ninguna respuesta ni indicios de nada de lo que haya pasado con la niña”.

Esta labor de búsqueda también está apoyada por perros expertos en búsqueda, los cuales fueron aportados por el Cuerpo de Bomberos de Sabaneta. Estos han recorrido las calles y hasta han ingresado a las viviendas vecinas para intentar hallar alguna pista sobre los movimientos de esta menor.

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Carolina Pineda, personera de este municipio del Occidente antioqueño, explicó que “hemos buscado en las casas cercanas. Con 9 de Sabaneta, con autorización de los propietarios, entramos a las casas con permiso de los propietarios. Era habitual que se metiera en las casas vecinas”.

El alcalde Rodríguez Úsuga agregó que también se han apoyado de las cámaras de seguridad públicas y privadas del municipio para tener mayores evidencias sobre los movimientos de la menor, pero fuera de un video en una floristería el día de la desaparición, no han tenido más evidencias al respecto.

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La mayor preocupación sobre lo que le pudo haber ocurrido a Michelle Dayana es que sufría epilepsia y cada 20 días le daban ataques. “Lo delicado es que el día que se desapareció era el día 20”, aseguró la personera, quien agregó que cuando la menor desapareció, se encontraba descalza.

Los funcionarios destacaron que la menor desapareció a las 10:05 de la mañana y desde la 1:00 de la tarde comenzaron la búsqueda por todo el municipio. Sin embargo, esta angustia ha sido aprovechada por inescrupulosos para pedirle dinero a la familia.

“He pedido mucha empatía porque están pidiendo plata a la mamá y la familia. Incluso han dado dinero pensando que podría ser real”, destacó la personera Pineda sobre la situación que están viviendo los familiares tras esta desaparición.

Si alguien tiene información sobre el paradero de la menor, puede informarlo al teléfono 3145285733 o al correo busqueda_antioquia@antioquia.gov.co.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Cuándo desapareció Michelle Dayana Henao Chavarría en Buriticá?
Michelle Dayana, de 6 años, desapareció el lunes 24 de agosto, alrededor de las 10:05 de la mañana, después de salir de su casa en el barrio Cristo Rey, de Buriticá, Occidente antioqueño.
2. ¿Cómo buscan a Michelle Dayana en Buriticá?
Las autoridades realizan sobrevuelos diarios con 10 drones en las zonas urbana y rural y cuentan con el apoyo de perros especializados en búsqueda. También revisan cámaras de seguridad públicas y privadas y recorren viviendas cercanas con autorización de sus propietarios.
3. ¿Ya encontraron alguna pista sobre el paradero de Michelle Dayana?
Hasta el momento del reporte, las autoridades no habían encontrado indicios concluyentes sobre el paradero de la menor. El alcalde señaló que únicamente contaban con un video registrado en una floristería el día de la desaparición.
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