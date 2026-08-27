Hasta con 10 drones buscan a Michelle Dayana, la niña de 6 años que desapareció en Buriticá, Antioquia

Han pasado 96 horas desde que Michelle Dayana Henao Chavarría, de 6 años, desapareciera al salir de su casa en el municipio de Buriticá, Occidente antioqueño. Ante los infructuosos resultados de la búsqueda, las autoridades decidieron intensificar los trabajos, haciendo uso de drones y perros especializados para agilizar las labores y esperar encontrar a la menor en el menor tiempo posible.
La desaparición de Michelle Dayana ocurrió sobre las 10:05 de la mañana del pasado lunes 24 de agosto en el barrio Cristo Rey, de la localidad, y desde ese momento comenzaron los vecinos y los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buriticá a recorrer las calles de la localidad con el fin de poder dar con su paradero.