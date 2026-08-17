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Buscan a tres hombres que llevan varios días desaparecidos en Puerto Triunfo, Antioquia: investigan posible secuestro

La Fiscalía recibió una denuncia por secuestro y las autoridades investigan qué ocurrió.

  • Julián Gómez Mazo, Cristian Saldarriaga Restrepo y Marlon Alejandro Arango Palacios desaparecieron tras permanecer en una finca de la vereda San Miguel, en Puerto Triunfo. Las autoridades investigan el caso. FOTO: Suministrada
    Julián Gómez Mazo, Cristian Saldarriaga Restrepo y Marlon Alejandro Arango Palacios desaparecieron tras permanecer en una finca de la vereda San Miguel, en Puerto Triunfo. Las autoridades investigan el caso. FOTO: Suministrada
  • Julián Gómez Mazo, de 27 años, desapareció tras viajar a una finca de Puerto Triunfo, Antioquia, para participar en la selección de ganado. FOTO: Suministrada
    Julián Gómez Mazo, de 27 años, desapareció tras viajar a una finca de Puerto Triunfo, Antioquia, para participar en la selección de ganado. FOTO: Suministrada
  • Cristian Saldarriaga Restrepo, de 22 años, acompañó a Julián Gómez Mazo al negocio de ganado en Doradal y desde el 11 de agosto sus familiares perdieron contacto con él. FOTO: Suministrada.
    Cristian Saldarriaga Restrepo, de 22 años, acompañó a Julián Gómez Mazo al negocio de ganado en Doradal y desde el 11 de agosto sus familiares perdieron contacto con él. FOTO: Suministrada.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
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Las autoridades investigan la desaparición de tres hombres que viajaron hasta una finca ubicada en la vereda San Miguel, en el corregimiento de Doradal, Puerto Triunfo, Antioquia, para participar en un negocio relacionado con la compra de ganado y posteriormente perdieron contacto con sus familias.

Los desaparecidos fueron identificados como Julián Gómez Mazo, de 27 años; Cristian Saldarriaga Restrepo, de 22; y Marlon Alejandro Arango Palacios. De acuerdo con el relato entregado por Laura Sánchez, pareja de Julián a EL COLOMBIANO, los hombres habían viajado hasta la zona para seleccionar ganado y tenían previsto regresar después de terminar la negociación.

Según contó Sánchez, Julián llegó a la finca Alcalá junto con Cristian y mantuvo comunicación constante con ella. Incluso le mostró mediante videollamadas los animales que estaban seleccionando y le envió fotografías del lugar donde se desarrollaba el negocio.

La última comunicación ocurrió la noche del 11 de agosto. Julián le habría contado que inicialmente tenían previsto regresar, pero decidieron quedarse una noche más debido al cansancio y a las condiciones de la vía. Después de aproximadamente las 10:50 de la noche, su familia perdió completamente el contacto con él.

Lea más: Las bandas criminales más peligrosas que enfrentará De la Espriella

Al día siguiente, los mensajes dejaron de llegar y tampoco fue posible comunicarse con Cristian. La preocupación aumentó cuando los familiares intentaron establecer contacto con personas cercanas a la finca.

Julián Gómez Mazo, de 27 años, desapareció tras viajar a una finca de Puerto Triunfo, Antioquia, para participar en la selección de ganado. FOTO: Suministrada
Julián Gómez Mazo, de 27 años, desapareció tras viajar a una finca de Puerto Triunfo, Antioquia, para participar en la selección de ganado. FOTO: Suministrada

Denuncian ingreso de hombres armados

Según el relato entregado por la familia, un vecino que acudió al lugar logró hablar con el mayordomo de la finca. El hombre habría contado que durante la madrugada un grupo de hombres armados ingresó al predio, golpeó a él y a su esposa, retiró las cámaras de seguridad y se llevó a los tres hombres.

Los desaparecidos habrían sido trasladados en una camioneta perteneciente al propietario de la finca.

La denuncia fue recibida por la Fiscalía General de la Nación el 13 de agosto de 2026 y quedó registrada bajo un radicado interno por los delitos de secuestro y crimen organizado. En el documento se señala como lugar de los hechos la finca Alcalá, en jurisdicción de Doradal.

Cristian Saldarriaga Restrepo, de 22 años, acompañó a Julián Gómez Mazo al negocio de ganado en Doradal y desde el 11 de agosto sus familiares perdieron contacto con él. FOTO: Suministrada.
Cristian Saldarriaga Restrepo, de 22 años, acompañó a Julián Gómez Mazo al negocio de ganado en Doradal y desde el 11 de agosto sus familiares perdieron contacto con él. FOTO: Suministrada.

Hasta el momento, no se ha establecido públicamente qué grupo armado estaría detrás de la desaparición. En la zona del Magdalena Medio tienen presencia distintas estructuras armadas, pero las autoridades deberán determinar si alguna de ellas estaría relacionada con el caso.

Tampoco se han conocido exigencias económicas ni pruebas de supervivencia de los tres hombres.

Familiares a la espera de información

Tras perder el contacto, los familiares activaron las rutas de búsqueda y acudieron a las autoridades.

“Las autoridades están al tanto”, explicó Laura Sánchez, quien relató que después de realizar los procedimientos correspondientes se activaron las rutas de búsqueda.

La familia asegura que, hasta ahora, los avances han sido limitados y mantiene la esperanza de encontrar con vida a Julián, Cristian y Marlon Alejandro.

La Fiscalía y las autoridades de Antioquia continúan recopilando información para establecer qué ocurrió en la finca Alcalá, quiénes participaron en el ingreso al predio y cuál es el paradero de los tres hombres.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué se sabe de los tres hombres desaparecidos en Puerto Triunfo, Antioquia?
Julián Gómez Mazo, Cristian Saldarriaga Restrepo y Marlon Alejandro Arango Palacios desaparecieron después de viajar a una finca de Puerto Triunfo para un negocio de ganado. La Fiscalía investiga el caso como un posible secuestro y hasta ahora se desconoce su paradero.
¿Qué hacer ante la desaparición de una persona en Colombia?
Ante una desaparición, se debe informar inmediatamente a las autoridades y presentar la denuncia ante la Fiscalía. También pueden activarse las rutas de búsqueda correspondientes. No es necesario esperar un tiempo determinado para reportar la desaparición.
¿Quién podría estar detrás de la desaparición de los tres hombres en Puerto Triunfo?
Por ahora no se ha confirmado qué grupo estaría detrás de la desaparición. En el Magdalena Medio operan diferentes estructuras armadas, pero las autoridades deberán establecer mediante la investigación quiénes participaron y qué ocurrió con los tres hombres.
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