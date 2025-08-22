Empleado de una mina en el Nordeste de Antioquia resultó herido tras pisar mina antipersonal

Un trabajador de una empresa minera resultó herido luego de pisar un artefacto explosivo en la subregión del Nordeste antioqueño.
El hecho fue denunciado por la empresa Mineros S.A., desde donde se precisó que el afectado es empleado de un contratista de esa compañía.
De acuerdo con el reporte inicial de esa empresa, el trabajador se encontraba desplazándose por zona rural del municipio de Anorí, Antioquia, cuando por accidente pisó una mina antipersonal.