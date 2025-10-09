Tras lograr primer acuerdo de paz en Gaza, Trump aseguró que aumentará “la presión” para poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente Donald Trump declaró este jueves 9 de octubre que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están “intensificando la presión” para poner fin a la guerra en Ucrania, después de que sus intentos de acercamiento al presidente ruso Vladímir Putin no lograran un alto el fuego. Le puede interesar: Videos | Israel y Gaza unidos por un mismo sentimiento: la alegría por el posible fin de la guerra; así celebran “Sí, estamos intensificando la presión”, declaró el gobernante a la prensa en el Despacho Oval durante una reunión con su par finlandés Alexander Stubb. “Estamos intensificando la presión juntos. Todos estamos intensificando la presión. La OTAN ha sido excelente”, añadió.

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, junto con Donald Trump en su reunión en el Despacho Oval. FOTO: Tomada de redes sociales @WhiteHouse

Después, durante la rueda de prensa general ante los medios, el presidente de Estados Unidos aseguró que “la próxima reunión será con la presencia de Volodímir Zelenski y Vladímir Putin” para hablar puntualmente de como acabar esa guerra. Durante esta semana, Trump anunció un primer acuerdo de paz entre Israel y Hamás en Gaza, pero ha dicho que la guerra provocada por la invasión de Rusia en Ucrania ha sido mucho más difícil de resolver.

En agosto, Trump y Putin se reunieron en Alaska, pero no alcanzaron un acuerdo. Desde entonces, los ataques de Rusia en Ucrania han escalado. Rusia dijo este miércoles que el impulso para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania se ha desvanecido después de la reunión con Trump. Por otra parte, el presidente de Finlandia aseguró que confía en que Trump logrará un acuerdo en Ucrania después del de Gaza. “Creo que este será el próximo gran” acuerdo, dijo Stubb a los reporteros.

Así celebraron en Israel y Gaza tras un primer acuerdo de paz

Miles de israelíes se reunieron este jueves en una plaza de Tel Aviv que desde hace dos años congrega a los familiares de los rehenes retenidos en Gaza, esperanzados por el retorno de los secuestrados, tras dos años en vilo. Muchos llevan pegatinas con el lema “Regresan a casa”, banderas de Israel y Estados Unidos y carteles con los rostros de los rehenes, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un acuerdo entre los negociadores israelíes y Hamás para la liberación de los secuestrados y un alto al fuego en Gaza.

Lo mismo ocurrió en la Franja de Gaza. Con gritos de júbilo, aplausos y bailes, los palestinos del sur del enclave recibieron eufóricos el anuncio de un acuerdo de alto el fuego, el inicio del fin de una guerra que arrasó su territorio. Un grupo de jóvenes coreó “Allahu akbar” —Alá es el más grande— frente al hospital Naser de Jan Yunis poco después de conocerse la noticia.

“Toda la Franja de Gaza se alegra, todo el mundo árabe está contento con el alto el fuego”, dijo un palestino, agradeciendo también “con amor” a “todos aquellos que nos apoyaron y jugaron su papel a la hora de poner fin al derramamiento de sangre”. También le puede interesar: Dinamarca prohibiría las redes sociales para los menores de 15 años: “se roban la infancia de nuestros hijos”, ¿está de acuerdo?



