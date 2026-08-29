Minera Quebradona es “no grata” en el Suroeste de Antioquia: comunidad rechaza que siga la exploración

Al potencial de cobre escondido en las montañas del Suroeste antioqueño algunos lo han llamado el “milagro económico” de Colombia. Pero mientras sobre el papel se calcula el tamaño de esa oportunidad, en el territorio más de 280 organizaciones comunitarias, ambientales, campesinas y sociales decidieron declarar “no grata” a la empresa minera de cobre Quebradona, filial de AngloGold Ashanti. Los habitantes de los municipios de Jericó, Támesis y Fredonia, de hecho, ya anunciaron que no participarán en nuevas actividades de socialización relacionadas con el proyecto. El pronunciamiento quedó consignado en una carta fechada el 28 de agosto de 2026, enviada después de que la Agencia Nacional de Minería (ANM) autorizara dos años adicionales para la exploración del proyecto Quebradona. En contexto: Proyecto de cobre Quebradona seguirá en exploración hasta 2027 La decisión de la ANM permite a la compañía continuar con esta etapa hasta el 8 de diciembre de 2027 con el propósito de completar estudios especializados sobre las condiciones geológicas, ambientales y del recurso hídrico de la zona.

Según explicó la ANM, el análisis concluyó que todavía es necesario realizar actividades de exploración para conocer con mayor precisión las características del territorio y así determinar los siguientes pasos del proyecto.

La prórroga, sin embargo, no significa que AngloGold Ashanti tenga autorización para explotar cobre en el Suroeste. La exploración es una etapa previa destinada a recoger información y estudiar la viabilidad técnica y ambiental de un eventual proyecto minero. Pero precisamente esa continuidad fue la que volvió a encender un debate que lleva años en la región.

¿Qué dicen las comunidades del Suroriente antioqueño?

“Rechazamos categóricamente la autorización de la Agencia Nacional de Minería para que ustedes realicen dos años más de exploración minera en los municipios de Jericó, Támesis y Fredonia”, señalaron las organizaciones en la carta. Los firmantes consideran que la decisión desconoce las preocupaciones ambientales y el conflicto socioambiental que, según sostienen, ha generado la presencia del proyecto en el territorio.

Por eso, los firmantes sostienen que dar paso a la exploración podría representar un riesgo para el recurso hídrico del territorio. “La decisión de ampliar las actividades de exploración mantiene abierto el debate sobre el futuro de los proyectos mineros en una zona donde sectores comunitarios y ambientales han expresado durante años su preocupación por los posibles efectos de la minería metálica sobre el agua, los ecosistemas y las actividades productivas tradicionales”, señalaron. El rechazo llegó incluso antes de que la compañía pudiera iniciar las nuevas actividades de relacionamiento exigidas como condición para la prórroga. Y es que dentro de las condiciones que le puso a la multinacional la ANM está que la Minera de Cobre Quebradona deberá presentar una estrategia de relacionamiento con las comunidades de Jericó y Támesis. Sin embargo, al día siguiente de conocerse la decisión, desde Támesis respondieron de forma anticipada a esa intención. Y aseguraron que realizaron un censo entre los habitantes, cuya respuesta fue unánime: no están interesados en participar en reuniones con la minera. La comunidad argumentó que su decisión responde a la intención de proteger la flora, la fauna y los recursos naturales del territorio. También aseguraron que su vocación está ligada a la conservación y al ecoturismo y que en la zona existen reliquias y vestigios ancestrales que consideran parte del patrimonio regional.

El cambio en la decisión sobre la exploración minera en el Suroeste

Antes del cambio de gobierno, en diciembre de 2025, la Agencia Nacional de Minería había negado la solicitud presentada por Minera de Cobre Quebradona S.A.S. para ampliar la etapa de exploración del título minero ubicado en Jericó y Támesis. La decisión, se lee en el comunicado de la entidad en ese entonces, había sido producto de un “análisis técnico y jurídico” en el que la entidad identificó falta de gestión para obtener la viabilidad ambiental y debilidades en el relacionamiento social en el territorio. Meses después, con el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, la historia dio un giro. La ANM terminó autorizando una nueva extensión de la etapa de exploración, aunque con condiciones.

El potencial económico que rodea a la mina Quebradona

Un estudio de la firma EConcept, basado en 4.000 simulaciones y presentado bajo el nombre “Del cobre al bienestar”, estimó que la minería de cobre del proyecto podría generar $5,2 billones en impuestos para Colombia. El análisis fue presentado por Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda y presidente del Banco de Bogotá. Según los resultados divulgados del estudio, el proyecto no competiría con la agricultura del Suroeste antioqueño y tendría el potencial de generar importantes recursos para el país. Ese es el otro lado de la discusión: el cobre como una oportunidad económica en medio de la creciente demanda mundial por minerales necesarios para la transición energética y nuevas tecnologías. Sin embargo, en Jericó, Támesis y otros municipios del Suroeste les preocupa qué pasaría con el agua y los ecosistemas de la región si se le llega a abrir paso a la explotación de ese metal. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Por ahora, la empresa tiene autorización para continuar explorando y deberá avanzar en los estudios geológicos, ambientales e hídricos necesarios durante los próximos dos años. “Declaramos no grata a la Empresa Minera de Cobre Quebradona de AngloGold Ashanti en el Suroeste antioqueño y no participaremos de ninguna socialización ni actividad que promuevan en el territorio”, concluyeron las organizaciones. Siga leyendo: ¿Problema minero en Antioquia quedó en un callejón sin salida?

Bloque de preguntas y respuestas