Minera Quebradona es “no grata” en el Suroeste de Antioquia: comunidad rechaza que siga la exploración

Al potencial de cobre escondido en las montañas del Suroeste antioqueño algunos lo han llamado el “milagro económico” de Colombia. Pero mientras sobre el papel se calcula el tamaño de esa oportunidad, en el territorio más de 280 organizaciones comunitarias, ambientales, campesinas y sociales decidieron declarar “no grata” a la empresa minera de cobre Quebradona, filial de AngloGold Ashanti.
Los habitantes de los municipios de Jericó, Támesis y Fredonia, de hecho, ya anunciaron que no participarán en nuevas actividades de socialización relacionadas con el proyecto.
El pronunciamiento quedó consignado en una carta fechada el 28 de agosto de 2026, enviada después de que la Agencia Nacional de Minería (ANM) autorizara dos años adicionales para la exploración del proyecto Quebradona.
En contexto: Proyecto de cobre Quebradona seguirá en exploración hasta 2027
La decisión de la ANM permite a la compañía continuar con esta etapa hasta el 8 de diciembre de 2027 con el propósito de completar estudios especializados sobre las condiciones geológicas, ambientales y del recurso hídrico de la zona.