Cauca, en alerta por más de 45 ataques con drones en una semana; hay cuatro menores heridos

Un ataque con un explosivo lanzado desde un dron dejó siete personas heridas, entre ellas cuatro menores de 9, 10, 15 y 16 años, en el corregimiento de Asnazú, en Suárez, Cauca. Los otros tres afectados son adultos de 18, 33 y 59 años. El hecho vuelve a poner en el centro la crisis de orden público que atraviesa el departamento. Precisamente, esta semana las autoridades contabilizaron 47 ataques con drones en ocho municipios del departamento, además de otros episodios violentos que han elevado la preocupación de las administraciones locales y de la Gobernación. Entérese: Video | Aerocivil anunció sanciones a hombre que voló en un dron de fumigación

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, condenó el ataque y confirmó que las víctimas eran población civil: “Condenamos el ataque criminal con un dron ocurrido en Suárez, afectando de manera directa a nuestra población civil, con un saldo de 7 personas lesionadas, entre ellas 4 menores de edad, hasta el momento”, señaló.

La emergencia obligó a trasladar a cinco de los heridos a la Fundación Valle del Lili, en Cali, para recibir atención de mayor complejidad, mientras que otros dos permanecieron en observación después de ser estabilizados. El episodio de Suárez no fue aislado. Durante los últimos días también se registraron hostigamientos contra la Policía en Jambaló y Almaguer, así como un ataque con drones contra la estación de Policía de Caloto. A esto se sumó el asesinato de dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección y de un firmante de paz y su padre, en zona rural de Cajibío.

El acumulado llevó al gobernador Guzmán y a los alcaldes de los municipios afectados a pedirle al Gobierno Nacional que fortalezca la capacidad de respuesta frente al uso de drones por parte de los grupos armados. Lea también: ¿Qué está pasando en Cesar? Gobierno anuncia refuerzo militar ante ola de ataques terroristas Desde el Gobierno de Abelardo de la Espriella se anunció una nueva estrategia de defensa para recuperar el control territorial en el Cauca. Las medidas fueron analizadas durante un consejo de seguridad realizado este sábado 29 de agosto, entre ellas reforzar la capacidad antidrones. Leonardo González, director de Indepaz, sostuvo en diálogo con Noticias RCN que el departamento requiere una presencia estatal que no se limite a la Fuerza Pública: “El Cauca continúa enfrentándose a una situación crítica y lo que debe hacer el Gobierno es recuperar la presencia territorial, una presencia integral, de todo el Estado; es decir, más justicia y más educación. Hay zonas en el departamento del Cauca en las que ni siquiera se logra hacer un levantamiento de cadáver”, afirmó González.

González, también explicó que el uso de drones por parte de grupos armados se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada en distintas regiones del país. “Lastimosamente, el uso de drones, no solamente en el departamento del Cauca, porque lo estamos viendo en el Catatumbo y en la Sierra Nevada, es una nueva estrategia, de los últimos cinco o seis años, que ha ido implementándose, incluso, con enjambres de drones”, dijo.