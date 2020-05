La venta de permisos que dejó a algunos mineros paisas sin ayudas estatales

Un mes después de empezada la cuarentena, y cuando las reservas de arroz y panela escasearon en la casa, Carlos Pérez fue hasta un punto de Gana en el Nordeste de Antioquia para reclamar el subsidio de $80.000 que debían llegarle por el programa Colombia Mayor. Con esa plata había planeado comprar más granos y algo de carne para su familia pero en el puesto de pago le dieron una mala noticia: ya no aparecía como beneficiario.

La razón: hace un año alquiló el cupo de minero artesanal que le permite vender el oro que, en teoría, saca del río con técnicas de barequeo y tras el reporte total de sus ingresos fue excluido de las ayudas. “Por un problema en la espalda hace un año no puedo trabajar. No aguanto los jornales en el río, entonces alguien me dijo: véndame ese cupo y yo le recibí la plata”, dijo.

Pérez se refiere a la autorización que le entrega el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom), un sistema que creó en 2015 la Agencia Nacional de Minería (ANM), para certificar que el oro que venden los barequeros y chatarreros es legal.

Quienes están en ese sistema fueron certificados por los alcaldes locales, tramitaron un RUT ante la Dian y una inscripción ante la ANM. A cambio pudieron vender legalmente hasta 35 gramos de oro mensuales o 420 gramos al año.

El problema, explica Víctor Perlaza, alcalde de Zaragoza, es que ante la ley quien vendió el oro fue el barequero. “Y si un minero vendió $35 millones en oro al año, en teoría no es una persona pobre que necesite de subsidios del Estado”, dijo.

Eso, precisamente, fue lo que le pasó a Carlos. “Me dieron $400.000 por el cupo y nunca tuve problema. Pero parece que en los últimos meses el señor que me lo compró sacó mucho oro y en el sistema eso figura como si fuera mío”, reconoció el barequero.