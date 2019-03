A finales de 2019, Encicla tendría 3.000 bicicletas

Desde 2016, el Amva invirtió en Encicla 47.000 millones de pesos, recursos que sirvieron no solo para la adquisición de bicicletas, sino para la construcción de infraestructura y operación, incluido el software para su funcionamiento.

En tres años no se había visto tanto despliegue de la expansión del sistema. Este 2019, último año de la actual administración del Amva, parece ser en el que se quieren concentrar y dejar indicadores altos.

“Ojalá que se logre ese crecimiento planteado, lo necesitamos y lo merecemos, somos fanáticos de la estrategia porque ha contribuido a impulsar la cultura de la bicicleta en Medellín, pero genera dudas porque queda poco tiempo”, expresó Carlos Cadena Gaitán, coordinador académico de Urbam - Eafit.

Agregó que la importancia de las bicicletas públicas está fuera de discusión, pero, para que sea exitoso, la materia pendiente sigue siendo la falta de infraestructura que conecte con los municipios al sur y norte de la capital antioqueña, las ciclorrutas más que las estaciones.

Mauricio Mesa, coordinador del colectivo Siclas, agregó que preocupa que el software esté en capacidad de soportar la cantidad de bicicletas y estaciones que llegarán al sistema, teniendo en cuenta que en noviembre del año pasado no hubo préstamos por fallas del programa con el que funciona.

Agregó que en la medida que Encicla se convirtió en una estrategia de transporte alternativo que permite mantener activas a las personas, que no contamina y no genera congestión vehicular, espera que esto se rodee de buenas ciclorrutas, que no es lo mismo que vías compartidas. A la fecha, dijo, “el único paso 100 % seguro de un lado al otro del río es el puente de San Juan”.

La subdirectora Tobón aseguró que el plan del Amva es crear 80 kilómetros de corredores de movilidad activa, que contemplan carriles exclusivos para bicicletas, y algunos estarán en Medellín; no obstante, observó Mesa, esas promesas no son tan tangibles porque de los 80 kilómetros prometidos por la alcaldía en la capital antioqueña, apenas se han entregado 10.

Si Encicla triplica su capacidad, pero no hay suficientes lugares por dónde transitar, sumando los ciclistas urbanos que no usan las bicicletas públicas, ¿quedará desaprovechado el potencial del sistema? .