Evacuaron estación San Antonio del metro por el olvido de un pasajero

Aunque la verificación del “paquete sospechoso” duró pocos minutos, parte de la novedad y el revuelo se explica en que una de las estaciones que salieron de servicio por un corto lapso de tiempo fue San Antonio, que sirve tanto a las líneas A y B como al corredor del tranvía de Ayacucho.

La empresa de transporte masivo invitó además a los pasajeros a que no descuiden sus objetos personales y no los dejen en los trenes o estaciones para no tener que activar estos protocolos que causan demoras en el servicio y retrasan el viaje de miles de usuarios.

