Muerte de Alexander en Guatapé: MinTransporte reveló posibles fallas en seguridad en el planchón y advirtió sanciones

El Ministerio de Transporte advirtió lunes este 1 de junio sanciones por posibles incumplimientos en las normativas de seguridad vigentes en el caso de la muerte del joven Alexander Avendaño, ocurrida el pasado 24 de mayo en el embalse El Peñol, en Guatapé, en el oriente de Antioquia. Mientras avanzan las investigaciones de las autoridades para esclarecer las circunstancias del hecho, la cartera de Transporte reiteró que la protección de la seguridad de los usuarios del transporte fluvial son principios irrenunciables. Le puede interesar: Tras más de cuatro años de espera, habilitan tramo clave entre el aeropuerto José María Córdova y Llanogrande

"La seguridad no puede entenderse únicamente como el cumplimiento de requisitos documentales. Cada operador tiene la obligación permanente de garantizar la protección efectiva de los pasajeros durante toda la navegación. Cuando está en juego la vida de las personas, no hay espacio para excepciones”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. La ministra indicó que la embarcación involucrada en el caso contaba con la documentación exigida por la normatividad vigente, incluyendo patente de navegación, certificado de inspección técnica, elementos de seguridad reportados, plan de mantenimiento y pólizas de responsabilidad civil.

No obstante, la funcionaria reiteró que el cumplimiento de los requisitos de documentación no exime a los operadores de su responsabilidad de garantizar condiciones seguras durante cada operación o viaje. “La Ley 1242 de 2008 establece que las embarcaciones destinadas a actividades turísticas, recreativas y deportivas deben contar con equipos de salvamento adecuados y exigen el uso permanente del chaleco salvavidas por parte de pasajeros y tripulación desde el embarque y durante todo el recorrido”, destacó la ministra.

El joven Alexander Avendaño de 22 años cuando estaba en el planchón y la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. FOTO: Captura de video de redes sociales y @maferojas

De confirmarse estas conductas, podrían configurarse infracciones al régimen de transporte fluvial y dar lugar a sanciones administrativas por parte de la Superintendencia de Transporte a la empresa que presto el servicio en medio del accidente. "El llamado es a todos los operadores, capitanes, tripulantes y usuarios para que cumplan rigurosamente las normas de seguridad. La prevención de este tipo de hechos es una responsabilidad compartida y cada medida de protección puede marcar la diferencia entre la vida y la tragedia", concluyó la ministra.

El video que podría darle un giro al caso de Alexander, ¿quien tuvo la culpa?

Las declaraciones del ministerio están relacionadas con la muerte de Alexander Avendaño, un joven de 22 años que desapareció en extrañas condiciones en el embalse de El Peñol-Guatapé, ubicado al oriente de Antioquia. El joven fue reportado como desaparecido el pasado miércoles 24 de mayo, luego de que cayera al embalse en el sector conocido como Huerta Ortega. El cuerpo del joven fue recuperado durante la noche del viernes 29 del mismo mes.

El embalse de El Peñol-Guatapé es conocido por sus viajes en planchón. FOTO: Juan Antonio Sanchez

Entre lo más reciente del caso, se conoció el pasado sábado 30 de mayo un video que podría darle un giro al caso del joven, debido a los hechos que este muestra. Alexánder se encontró en una fiesta junto con un grupo de jóvenes en la embarcación, pero luego se presentó un altercado entre ellos por circunstancias que hasta el momento son desconocidas. Precisamente, el material audiovisual —que fue censurado y editado por respeto a la familia de la víctima— será pieza clave para el esclarecimiento del caso, ya que revelaría que un grupo de personas estrujaron al joven mientras otros gritaban.“¡ahóguenlo!”. La disputa duró varios minutos hasta que Alexánder, a quien le habrían quitado algunas prendas, cayó al agua ante la mirada de los presuntos agresores, quienes en ese momento afirmaban que él no sabía nadar. El material también evidenciaría que ninguno de los presentes se lanzó a rescatarlo, por lo que el joven terminó sumergido bajo el agua.

También se observa que ninguno de los involucrados portaba chaleco salvavidas, por lo que este aspecto será parte de la investigación para establecer, junto al propietario del planchón, la presunta omisión en el uso de equipos de seguridad. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí Las autoridades están realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias que ocasionaron la muerte del joven, ya que aún buscan determinar si fue lanzado o si se empujó voluntariamente a las aguas ante la presión del momento. También le puede interesar: Vídeo | Giro en caso de Alexánder Avendaño, el joven hallado muerto en embalse El Peñol-Guatapé

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