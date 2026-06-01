¿Mercados celebran resultado electoral? Peso colombiano lidera ganancias y dólar se hunde a valores no vistos desde abril

La reacción de los mercados al resultado de la primera vuelta presidencial fue inmediata. El dólar abrió este lunes con una fuerte caída en Colombia y regresó a niveles que no se veían desde finales de abril, luego de que los inversionistas interpretaran como favorable para los negocios y la estabilidad económica el triunfo de Abelardo De La Espriella en la primera ronda electoral.
La divisa estadounidense inició la jornada en $3.564, lo que representó una caída de $114 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.678 fijada para este lunes. Durante las primeras horas de negociación, llegó a cotizar alrededor de $3.567,63, acumulando un descenso cercano a $110 respecto al cierre oficial anterior.
El movimiento convirtió al peso colombiano en una de las monedas con mejor desempeño entre los mercados emergentes, después de varias semanas marcadas por la incertidumbre política y la volatilidad cambiaria.
Le puede interesar: Mercados reaccionan a las elecciones, ¿qué pasará con el dólar y la deuda?