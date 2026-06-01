Bernie Moreno resalta sistema electoral de Colombia: “Es de clase mundial, lo hacen mejor aquí que en los Estados Unidos”

El senador republicano Bernie Moreno, quien participó como observador internacional en las elecciones presidenciales celebradas el 31 de mayo en Colombia, afirmó en entrevista con Blu Radio que el proceso electoral colombiano se desarrolló de manera adecuada y destacó el trabajo de las instituciones encargadas de la organización de los comicios.
Sus declaraciones se producen en medio de la controversia generada por los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro a los resultados preliminares divulgados por la Registraduría Nacional del Estado Civil y mientras organismos internacionales y el Gobierno de Estados Unidos expresan su respaldo al proceso electoral.
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