Bernie Moreno resalta sistema electoral de Colombia: “Es de clase mundial, lo hacen mejor aquí que en los Estados Unidos”

El senador republicano Bernie Moreno, quien participó como observador internacional en las elecciones presidenciales celebradas el 31 de mayo en Colombia, afirmó en entrevista con Blu Radio que el proceso electoral colombiano se desarrolló de manera adecuada y destacó el trabajo de las instituciones encargadas de la organización de los comicios. Sus declaraciones se producen en medio de la controversia generada por los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro a los resultados preliminares divulgados por la Registraduría Nacional del Estado Civil y mientras organismos internacionales y el Gobierno de Estados Unidos expresan su respaldo al proceso electoral. Siga leyendo: Bernie Moreno quiere reunir a Paloma y Abelardo y otros secretos en De Buena Fuente

Moreno señaló que la jornada electoral colombiana contó con un amplio esquema de observación y sostuvo que hubo más observadores que en otros procesos electorales que ha conocido. Según indicó, incluso transmitió al presidente Donald Trump que Estados Unidos tiene aspectos por aprender de las instituciones electorales y del sistema de votación colombiano. El senador, de origen colombiano, hizo parte de la misión de observación internacional enviada por Estados Unidos para seguir los comicios en los que participaron 12 candidatos presidenciales. Tras conocerse los resultados de la primera vuelta, expresó su satisfacción por el desarrollo de la jornada y destacó la participación ciudadana. Puede leer: Gustavo Petro, un mal perdedor: desconoció el preconteo y volvió a cuestionar el sistema electoral En una publicación en la red social X escribió: “La belleza de la democracia se mostró plenamente mientras el pueblo de Colombia ejerció su poder para trazar su futuro, en sus propias manos, con sus propias voces”. También agregó: “(...) La sólida asociación entre Estados Unidos y Colombia sigue siendo vital, especialmente con la necesidad continua de una cooperación robusta en materia de seguridad ante los desafíos compartidos”. Finalmente, anunció que regresará al país para la segunda vuelta presidencial. “La democracia ganó hoy, pero el trabajo no está terminado aún. Hay una segunda vuelta en tres semanas, y a pedido del CNE, regresaré para observar la ronda final”.

Human Rights Watch pide respaldo a la Registraduría

Las declaraciones de Moreno coinciden con los pronunciamientos de Human Rights Watch (HRW) en defensa de las autoridades electorales colombianas. Juanita Goebertus, directora para las Américas de la organización, reaccionó luego de que el presidente Gustavo Petro cuestionara los resultados preliminares que ubicaron a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como los candidatos que avanzaron a la segunda vuelta presidencial. A través de X, Goebertus calificó como “lamentable” la postura del mandatario y destacó la institucionalidad electoral del país. “Colombia tiene una autoridad electoral independiente y confiable”, manifestó. La representante de HRW también pidió acompañamiento internacional a la Registraduría durante el proceso de escrutinio. “La comunidad internacional debe rodear a la Registraduría Nacional del Estado Civil”, afirmó. Asimismo, sostuvo que “los resultados electorales deben respetarse”.

La controversia surgió después de que Petro rechazara la validez del preconteo electoral y afirmara que el sistema utilizado para la transmisión de resultados fue operado por una empresa privada. El mandatario señaló que “El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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