Familia y amigos darán el último adiós a joven que murió en charco del Oriente antioqueño

Milton Stiven Moscote, el joven muerto en un charco de San Carlos, tenía 25 años y vivía en el barrio Santa Fe, en Medellín. FOTO CORTESÍA Este miércoles, 17 de junio, en Medellín, serán las exequias de Milton Stiven Moscote, el joven que falleció ahogado el fin de semana pasado en el municipio de San Carlos, en el Oriente antioqueño. Le recomendamos leer: Hombre de La Ceja murió ahogado en charco de San Carlos Su muerte se produjo el domingo, 14 de junio en la tarde, cuando este se divertía bañándose en el charco conocido como El Chispero, el cual está localizado en la vereda Vallejuelos, que a su vez está distante unos 45 minutos desde el casco urbano de esta población. Su hermana Tatiana cuenta que era frecuente que la familia visitara San Carlos, pues su madre es oriunda de esa localidad y en particular Milton disfrutaba haciendo clavados desde alguna altura para aterrizar en el agua. “A él siempre le gustó la adrenalina, todo el tiempo; desde pequeño mis papás le compraron una patineta y era feliz en ella de arriba para abajo”, relató Tatiana. El joven tenía 25 años de edad, vivía con sus padres en el barrio Santa Fe, en la capital antioqueña, y estaba estudiando música pues le apasionaban los ritmos electrónicos y su sueño era convertirse en disc jockey. El domingo pasado la familia estaba justamente en la zona y decidieron ir a refrescarse un rato en el agua con la mamá, el papá y dos primos. Hacia la 1:24 p.m. Milton se disponía a arrojarse desde una roca de unos cinco metros de altura, de donde se había tirado varias veces antes; sin embargo se alisó, perdió el equilibrio y aterrizó en la saliente de una piedra. El golpe que se dio en la cabeza al parecer le produjo luego el ahogamiento que le produjo el deceso, pues cuando llegaron los bomberos ya no contaba con signos vitales y no pudieron hacer nada por él. Para la labor de rescate del cuerpo fue necesario la inmersión de los socorristas que atendieron la emergencia, mediante maniobras de buceo. También le puede interesar: Tragedia en San Carlos, Antioquia: joven venezolano murió ahogado en el charco El Chispero “A él todo el tiempo le gustaba disfrutar la vida, no le importaba si tenía problemas porque él los solucionaba; siempre fue muy amoroso con mama y papá”, apuntó su hermana. Se tiene previsto que la velación sea en el cementerio Campos de Paz desde este martes y la ceremonia de sus exequias está programada para ael miércoles 17 de junio a las once de la mañana, en la capilla del mismo camposanto. Hace casi un año otro incidente fatal se presentó en el mismo charco El Chispero. En esa ocasión, el último fin de semana de junio, falleció allí Ernesto Sánchez Ollarves, otro joven de 20 años. La muerte tuvo algunos visos de misterio, pues este bañista de nacionalidad venezolana, se lanzó al agua y no volvió salir, de manera que como a los 15 ó 20 minutos las personas que estaban cerca llamaron a los organismos de socorro. Una de las cosas extrañas era que, según dijeron personas que lo conocían, Sánchez Ollarves no sabía nadar. Al llegar al sitio, los auxiliadores encontraron el cuerpo sin signos vitales, que ya había sido extraído del fondo del charco por un habitante de la zona. En ese momento, EL COLOMBIANO registro la muerte de Sánchez como la tercera muerte por ahogamiento que se registraba en el mismo charco El Chispero en menos de dos años. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.