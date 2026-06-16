Familia y amigos darán el último adiós a joven que murió en charco del Oriente antioqueño

Milton Stiven Moscote, el joven muerto en un charco de San Carlos, tenía 25 años y vivía en el barrio Santa Fe, en Medellín. FOTO CORTESÍA

Este miércoles, 17 de junio, en Medellín, serán las exequias de Milton Stiven Moscote, el joven que falleció ahogado el fin de semana pasado en el municipio de San Carlos, en el Oriente antioqueño.

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Su muerte se produjo el domingo, 14 de junio en la tarde, cuando este se divertía bañándose en el charco conocido como El Chispero, el cual está localizado en la vereda Vallejuelos, que a su vez está distante unos 45 minutos desde el casco urbano de esta población.

Su hermana Tatiana cuenta que era frecuente que la familia visitara San Carlos, pues su madre es oriunda de esa localidad y en particular Milton disfrutaba haciendo clavados desde alguna altura para aterrizar en el agua.

“A él siempre le gustó la adrenalina, todo el tiempo; desde pequeño mis papás le compraron una patineta y era feliz en ella de arriba para abajo”, relató Tatiana.

El joven tenía 25 años de edad, vivía con sus padres en el barrio Santa Fe, en la capital antioqueña, y estaba estudiando música pues le apasionaban los ritmos electrónicos y su sueño era convertirse en disc jockey.

El domingo pasado la familia estaba justamente en la zona y decidieron ir a refrescarse un rato en el agua con la mamá, el papá y dos primos.

Hacia la 1:24 p.m. Milton se disponía a arrojarse desde una roca de unos cinco metros de altura, de donde se había tirado varias veces antes; sin embargo se alisó, perdió el equilibrio y aterrizó en la saliente de una piedra.

El golpe que se dio en la cabeza al parecer le produjo luego el ahogamiento que le produjo el deceso, pues cuando llegaron los bomberos ya no contaba con signos vitales y no pudieron hacer nada por él.