Juez de Cali legaliza captura de cinco detenidos por crimen de María Camila Potosí, ¿qué sigue?

Un juez de Cali legalizó este viernes en la tarde la captura de cinco personas señaladas en el crimen de la joven María Camila Potosí, quien fue vista por última vez cuando se desplazaba en motocicleta junto a una de las personas hoy detenidas.
Este es el caso que ha generado profunda indignación en Cali y en todo el país por la sevicia con la que fue atacada la joven madre.
María Camila Potosí, de 21 años, estaba en el octavo mes de embarazo y esperaba con ilusión el nacimiento de su primera hija, una niña a quien había decidido llamar Alahia.
Durante la noche de este viernes sigue avanzando la actuación judicial en contra de los cinco procesados en la audiencia de imputación de cargos.
Los detenidos deberán responder ante la justicia por los delitos de desaparición forzada, secuestro simple agravado, feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio.
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El crimen de María Camila se ha convertido en uno de los episodios más dolorosos y aberrantes de violencia de género registrados en Cali.