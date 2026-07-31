Juez de Cali legaliza captura de cinco detenidos por crimen de María Camila Potosí, ¿qué sigue?

El crimen de María Camila se ha convertido en uno de los episodios más dolorosos y aberrantes de violencia de género registrados en Cali.

Los detenidos deberán responder ante la justicia por los delitos de desaparición forzada, secuestro simple agravado, feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio.

Durante la noche de este viernes sigue avanzando la actuación judicial en contra de los cinco procesados en la audiencia de imputación de cargos.

María Camila Potosí, de 21 años, estaba en el octavo mes de embarazo y esperaba con ilusión el nacimiento de su primera hija, una niña a quien había decidido llamar Alahia.

Este es el caso que ha generado profunda indignación en Cali y en todo el país por la sevicia con la que fue atacada la joven madre.

Un juez de Cali legalizó este viernes en la tarde la captura de cinco personas señaladas en el crimen de la joven María Camila Potosí, quien fue vista por última vez cuando se desplazaba en motocicleta junto a una de las personas hoy detenidas.

Este jueves las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de la la bebé que la víctima esperaba y que, según la investigación, le fue extraída antes de ser asesinada.

Este hecho se produjo horas después de que la Policía y la Fiscalía anunciaran la captura de cinco personas señaladas de integrar el presunto plan criminal que terminó con la desaparición y el homicidio de María Camila, ocurrido en el sur de Cali.

Funcionarios del CTI localizaron los restos en una zona boscosa de la capital del Valle, luego de una intensa labor de rastreo basada en la georreferenciación de cámaras de seguridad, análisis de información recopilada durante los allanamientos y testimonios obtenidos a personas que vieron por última vez a la joven embarazada.

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La principal capturada es Yulieth, la mujer que aparece en los videos de cámaras de seguridad conduciendo la motocicleta en la que María Camila fue vista con vida por última vez, la tarde del 16 de julio, pocas horas después de asistir a un control prenatal en el puesto de salud de Polvorines, una zona de ladera de la capital del Valle.

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Según la investigación, Yulieth no habría sido una desconocida para la víctima. Los investigadores sostienen que ambas se habrían conocido meses atrás, al parecer a través de un programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), circunstancia que le permitió ganar la confianza de María Camila.

La principal hipótesis indica que ese acercamiento hacía parte de un plan para apropiarse de la bebé que esperaba la joven y hacerla pasar como hija propia.

Esa línea investigativa tomó fuerza con el testimonio de Carlos Rincón, expareja sentimental de Yulieth, quien aseguró que durante meses ella le hizo creer que estaba embarazada.

Según su relato, le mostró ecografías, carnés de controles prenatales e incluso le anunció que serían padres de una niña.

Tras conocer el avance de la investigación, el hombre manifestó que ahora duda de que ese embarazo hubiera existido y considera que también fue víctima del engaño.

Junto a Yulieth fueron capturados cuatro hombres, cuyas identidades aún no han sido reveladas por la Fiscalía para no afectar el proceso judicial.

Aunque las autoridades no han detallado el rol específico de cada uno, la investigación apunta a que el crimen fue ejecutado con una clara división de funciones.

La hipótesis es que, mientras algunos participaron en la retención y el asesinato de María Camila, otros habrían actuado criminalmente en la extracción de la bebé, el ocultamiento del cuerpo y de las pruebas, así como en las maniobras posteriores para dificultar el esclarecimiento del caso.

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