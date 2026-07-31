Otro gringo señalado de promover el turismo sexual en Medellín fue devuelto a su país

Según el reporte oficial, el personaje inadmitido es creador de Passport Bros , un movimiento informal de hombres, principalmente de Estados Unidos, que viajan a Medellín y otras ciudades del mundo para buscar relaciones románticas o matrimonio con mujeres de otros países.

Como parte de la estrategia nacional para combatir el turismo con fines de explotación sexual y proteger a las niñas, niños, adolescentes y mujeres frente a este fenómeno, Migración Colombia inadmitió a un ciudadano estadounidense que pretendía ingresar a Medellín por el aeropuerto José María Córdova.

Tras emitir la orden del ingreso a Colombia, el control migratorio identificó al sujeto y ordenó su regreso al país de origen. La información recopilada relacionaba al extranjero con la promoción de turismo con fines de explotación sexual a través de plataformas digitales y redes sociales.

“Nuestro mensaje es claro: quienes promuevan o faciliten cualquier forma de explotación sexual no son bienvenidos en el país. Seguiremos trabajando de manera articulada con las demás autoridades para proteger a las poblaciones más vulnerables y garantizar que Colombia sea un destino para el turismo responsable y respetuoso de los derechos humanos”, afirmó la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero.

En lo corrido de 2026, la entidad ha inadmitido a cerca de 150 ciudadanos extranjeros en los diferentes puestos de control migratorio del país por turismo con fines de explotación sexual. De estos, 107 fueron en Antioquia.

Durante 2025, Migración Colombia inadmitió a 110 extranjeros en todo el país por esta causa, de los cuales aproximadamente 80 fueron detectados en el Aeropuerto Internacional José María Córdova.

“Colombia no abrirá sus puertas a quienes pretendan convertir a nuestras mujeres, niñas, niños y adolescentes en un atractivo para el turismo sexual. Desde Migración Colombia hemos fortalecido nuestros mecanismos de análisis y control para identificar oportunamente a quienes intenten ingresar con ese propósito y actuar con firmeza, siempre dentro del marco de la ley”, agregó Arriero.

Un caso similar fue detectado por Migración, el 11 de abril pasado, cuando deportó al también influenciador extranjero Chill Capo, quien promovía a través de sus redes sociales encuentros y fiestas dirigidas a turistas internacionales con aparentes fines de explotación sexual.

La investigación adelantada permitió establecer que ofrecía paquetes turísticos con supuestos consejos para evadir los controles de las autoridades y, además, permanecía de manera irregular en el territorio nacional. Como resultado, se le impuso la medida administrativa de deportación y la prohibición de ingresar a Colombia por un término mínimo de cinco años.