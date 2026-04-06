Tres jóvenes murieron en aparatoso accidente de tránsito en el Urabá antioqueño

En el último día de la Semana Santa, un grave accidente de tránsito cobró la vida de tres jóvenes en la subregión del Urabá antioqueño. Durante la madrugada del pasado domingo 5 de abril, en la vía que comunica los municipios de Turbo y Apartadó en el sector La Caleta, dos motocicletas colisionaron de frente, lo que produjo la muerte de tres personas.

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Dos de las víctimas fueron identificadas como Luis Felipe Pacheco de 22 años de edad, y Juan David Quinto Moreno de 19. Aún se desconoce el nombre de la tercera víctima.

“Colisionan dos motocicletas, una aparentemente por invasión de carril; mueren en el sitio las tres personas. Desafortunadamente y como es usual acá en la región, estaban sin medidas de seguridad: no tenían documentos de las motocicletas, transitaban sin casco y excediendo límites de velocidad. Un evento desafortunado, muy lamentable”, dijo el Teniente Coronel David Augusto Díaz, comandante (E) de la Policía Urabá.

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Lo que aún se investiga por parte de las autoridades es si una o más de las víctimas se encontraban bajo los efectos del alcohol. Es una de las múltiples hipótesis que está bajo análisis pero que todavía sigue sin confirmarse.

Según reportes viales, este siniestro fue el más grave que ocurrió en esta subregión del departamento durante la Semana Mayor.