Defensoría del Pueblo rechaza ataque con granada y asesinato en ambulancia en Briceño, Antioquia

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado acerca de los violentos hechos ocurridos en los últimos días en Briceño, Antioquia. La entidad expresó su preocupación por el ataque con granada contra las motos de la Policía del municipio del Norte antioqueño ocurrido este viernes 3 de abril.

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“En los últimos días se han registrado hechos de extrema gravedad que podrían constituir infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) y graves vulneraciones a los derechos humanos”, señaló la Defensoría.

Además del ataque que tuvo lugar en el casco urbano de Briceño este Viernes Santo, mencionó otro episodio del 2 de abril en el que una ambulancia fue interceptada en la vía que comunica al municipio con Yarumal.

El vehículo trasladaba a un herido en un accidente de tránsito cuando fue atacado por hombres armados quienes asesinaron al paciente. Aunque la Defensoría no reveló la identidad de la persona, sí aseguró que “este hecho representaría un ataque directo contra la misión médica, protegida de manera especial por el DIH, en particular por los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales”.