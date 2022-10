Gutiérrez afirma que hace esta protesta desde el pasado 12 de junio, cuando iba a cancelar el cobro y le dijeron que ya no estaba en la lista de diferenciales. Señala que seguramente fue excluida como un “castigo” a su liderazgo en las protestas que los habitantes de Barbosa han hecho desde hace más de tres años en contra de este peaje y el de Cabildo, ya que sienten que son injustos y que han llevado ruina a la localidad.

“Barbosa viene pagando este peaje desde hace 30 años, es un peaje en la zona urbana y lo que ha hecho es que nos ha encarecido la vida”, advierte.

La tarifa diferencial para los barboseños fue definida entre la ANI -Agencia Nacional de Infraestructura- y el concesionario de la vía, Vinus, para favorecer a los residentes en Barbosa, pues el punto de cobro no será retirado por el momento, como lo han pretendido en la localidad con apoyo de municipios como Girardota y Copacabana en algunos momentos.

Incluso, para evadir el peaje en su valor pleno ($14.500) muchos conductores que viajan hacia la Costa o hacia el norte venían utilizando una vía alterna por el sector conocido como La Mina, cuyo propietario del predio cobraba $5.000. Este paso fue cerrado y ya todos o pagan la plena, o la diferencial si están en la lista de favorecidos.

Sandra dice que con la protesta logra su objetivo, que consiste en dejar claro que no está de acuerdo con que el municipio tenga que someterse al pago de este peaje.

En Barbosa existe el Comité No más Peajes, que ha buscado que se retiren estos puestos de cobro por estar en jurisdicción del área metropolitana y esto ha llevado a que no haya empresas que quieran asentarse en la localidad, pues no les es rentable el movimiento de la mercancía si en cada entrada o salida deben cancelar dinero.