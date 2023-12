No se sabe si es por los recientes aguaceros o por que se “huelen” la chamusquina que les espera, pero lo cierto es que al menos hasta ayer en las calles de Medellín los muñecos de año viejo parecían una especie en vía de extinción.

En el recorrido que EL COLOMBIANO hizo por varios barrios populares de la capital antioqueña no se pudo encontrar ninguno de estos particulares personajes con los que se deja atrás todo lo malo del año viejo y con los que con el brillo de sus restos se recibe al año nuevo.

“El que más he vendido es el muñeco de Petro, aunque también me han preguntado mucho por Quintero. Ese no lo tengo hoy, pero mañana sí”, agregó el vendedor, en un diálogo de afán pues eran varios los clientes que llegaban a preguntar por los muñecos.