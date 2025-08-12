Cortejo fúnebre de Miguel Uribe: Bogotá anunció los cierres viales programados para este 13 de agosto por los homenajes al senador

Bogotá se prepara para el homenaje fúnebre al senador Miguel Uribe Turbay, quien murió tras permanecer más de dos meses en estado crítico por las graves heridas sufridas en un atentado en la capital.
Desde el pasado lunes, el cuerpo del precandidato presidencial permaneció en cámara ardiente en el Congreso de la República, donde parlamentarios, familiares, líderes políticos y ciudadanos acudieron para expresar sus condolencias y rendirle homenaje.
Este miércoles 13 de agosto, las honras fúnebres estarán encabezadas por una ceremonia privada en el Capitolio Nacional, prevista para las 9:00 de la mañana, a la que asistirán su familia y miembros del Legislativo.
Al mediodía, se celebrará una misa exequial en la Catedral Primada, presidida por el cardenal José Luis Rueda Aparicio. Posteriormente, un cortejo fúnebre recorrerá varios puntos del centro de Bogotá hasta llegar al Cementerio Central, donde se realizará el sepelio.