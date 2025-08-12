¿Busca empleo? Davivienda abrió vacantes para asesores y practicantes en todo el país

Davivienda, uno de los bancos más reconocidos del país, anunció nuevas oportunidades laborales para quienes buscan hacer parte de su equipo en distintas regiones de Colombia. Las ofertas son para cargos comerciales, administrativos y programas de formación para aprendices y practicantes universitarios.
Quienes deseen conocer todas las vacantes disponibles en el banco pueden acceder directamente al portal de empleo en Magneto Empleos, donde se encuentran las convocatorias organizadas por departamento y ciudad.
Davivienda resalta que trabajar en la ‘Casita Roja’ significa “asumir retos, proponer soluciones innovadoras, crecer profesionalmente y ser parte de una organización que reconoce los logros de sus colaboradores y fomenta el orgullo de pertenencia”.