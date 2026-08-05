Sale a la luz la razón por la que las víctimas del caso contra Jorge Alfredo Vargas no participarán en el juicio

Un día después de que la Fiscalía imputara cargos al periodista Jorge Alfredo Vargas por el presunto delito de acoso sexual, tres de las mujeres vinculadas al proceso como presuntas víctimas hicieron público un comunicado en el que explican por qué no participarán activamente en el juicio.
El pronunciamiento, divulgado por el periodista Daniel Coronell, expresa que las periodistas no buscan apartarse de los hechos que denunciaron ni frenar la investigación: “No obedece a un cambio de versión, ni a una retractación, ni tampoco desvirtúa que los hechos abusivos y denigrantes contra nuestra libertad sexual ocurrieron”, afirmaron.
Además, explicaron que “no se puede renunciar a un caso en el que no hemos pedido estar”, al insistir en que nunca solicitaron participar como víctimas dentro del proceso penal.
En contexto: Drástico giro en el caso de Jorge Alfredo Vargas: tres de las cuatro presuntas víctimas renunciaron a participar en el juicio