Un patrón de denuncias por estafa y robo: los señalamientos contra Andrés Hernández, jefe de comunicaciones de Petro

Nuevas y graves denuncias se caen sobre Andrés Hernández Ramírez, actual jefe de comunicaciones del presidente Gustavo Petro. Este miércoles 5 de agosto, se conoció un expediente compuesto por documentos, testimonios y conversaciones que evidencian presuntas estafas, deudas millonarias y abusos de poder cometidos durante su desempeño como cónsul de Colombia en México y en su ascenso dentro de la Casa de Nariño.
Le puede interesar: Exclusivo | Augusto Rodríguez se asignó el doble de escoltas y vehículos en comparación con otros exdirectores de la UNP
Pese a haber sido retirado del consulado luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anulara su nombramiento por incumplir los requisitos del cargo, el Gobierno lo reintegró como asesor y gestor, hasta convertirlo en el estratega mediático de las comunicaciones del Ejecutivo.
Sin embargo, las recientes denuncias en su contra, reveladas por el medio El País, trazaron un nuevo patrón sistemático de presuntas afectación económica a mujeres y ciudadanas vulnerables, sin importarle el resultado de las acciones. Algunas de las afectadas hasta trabajaron con él.