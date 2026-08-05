La JEP anunció el inicio de la sexta fase de búsqueda en La Escombrera, de Medellín

En una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares emitidas por la Justicia Especial para la Paz (JEP), un magistrado anunció que se está preparando todo para dar el inicio a la sexta fase de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en La Escombrera, de la comuna 13 (San Javier), en Medellín.
El anuncio se hizo en medio de la audiencia realizada este miércoles en el Palacio de Justicia José Félix de Restrepo, en el centro de Medellín, en la que se están revisando los avances de la quinta etapa, la cual se tiene previsto que culminará a finales de este mes.