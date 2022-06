No es un comentario editorial. Es la descripción periodística de un hecho apreciado no solo por el redactor sino por transeúntes que pasan por el lugar. La infraestructura fue descubierta cuando se construía el Tranvía y en su momento fue considerada un hallazgo de inmenso valor histórico y arqueológico. Tanto así, que entidades como el Metro y EPM prometieron convertirlo en un museo con varios componentes para incluirlo en las rutas turísticas de la ciudad, una urbe moderna que la daba valor a su pasado.

Ocurrió en 2015 y a la sinergia se le llamó 60/20, en alusión a las seis décadas de EPM y a los cuatro lustros del Metro. La alcaldía se unió al proyecto con la construcción de una plazoleta antesala a la sala museo en la cual está una parte de la obra: un depósito de donde los bomberos extraían el agua en recipientes para atender los incendios.

El Metro quedó con la obligación de construir una piscina para la IE El Cefa, aledaña al lugar, en reemplazo de la que ya existía, promesa que ya fue cumplida. La alcaldía, apenas en 2021, empezó a cumplir su parte: hizo la plazoleta, restauró el depósito apaga incendios, lo enrejó para protegerlo y adecuó una zona verde a modo de jardín para uso común. Las obras culminaron en enero de este año.

“Nos tocó trabajar en diciembre, teníamos permiso hasta el 31 por parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), que es el que debe autorizar estas intervenciones, pero luego de terminar esta obra todo paró, y solo se ve abandono”, cuenta Pablo Aristizábal, el arqueólogo que desde el hallazgo quedó al frente del proyecto.

Esta parte de la obra fue adelantada por la Secretaría de Infraestructura de la alcaldía a través de la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU. Pero a pesar de que la obra se entregó y los transeúntes pueden apreciar el depósito, a las paredes ya les salió moho y están creciendo plantas en el piso.

Además, a los ejecutores de la obras les adeudan parte de los pagos. Así lo certifica Carlos Arturo Acevedo, el restaurador: “el contrato era por $26 millones pero solo me han pagado la mitad, la firma intermediaria que me contrató me dice que a ellos también les deben y que por eso no me pueden pagar”, afirma Acevedo, que por esta misma situación también les debe dinero a los ayudantes que contrató para su labor.