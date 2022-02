La cancelación en diciembre de las muestras de los estudiantes de la Escuela de Música de Girardota fue la gota que derramó el vaso en una serie de desencuentros entre la entidad y la alcaldía, que derivó en denuncias de presiones y hostigamientos a profesores y alumnos por parte de funcionarios de la administración, situación que el alcalde Diego Agudelo calificó como ataques de los “huérfanos de poder”.

Todo lo desató la no realización del evento semestral en el que los cerca de 700 alumnos de la escuela, adscrita a la Casa de la Cultura Pedrito Ruiz, muestran lo aprendido durante sus clases. Sin embargo, en diciembre, los 19 profesores de la escuela fueron informados de que la Subsecretaría de Cultura no avaló la programación.

“Por primera vez los procesos finalizaron sin socializar los resultados”, señalaron los profesores. Tras la cancelación de las muestras se comenzaron a denunciar otro tipo de situaciones sobre el manejo que el subsecretario de Cultura, Sebastián Cañas Gómez, y el gestor cultural, Jorge Saldarriaga, le daban al programa y que, según las fuentes, eran clientelismo.

En una reunión citada por la administración el 13 de diciembre, ante el alcalde, el subsecretario y el gestor, tres miembros de la Escuela relataron la situación. “A raíz de un encontrón con Saldarriaga, él le ordenó a mis profesores que me sacaran de la banda y que si ellos no lo hacían, él mismo me retiraba”, agregó uno de ellos.

“Soy estudiante del ensamble de jazz, mi profesor me dice que el subsecretario le pidió que me sacara. El profesor le pidió argumentos pero no los dio”, señaló otro.

También se contó que tras conocer un comunicado interno de los profesores, el subsecretario Cañas indicó que no había “equipo de trabajo, pero que el próximo año iba a conseguir un equipo que sí funcione”.

Ni Cañas ni Saldarriaga desmintieron las denuncias y por ello el alcalde ofreció disculpas y aceptó que la cancelación de las muestras fue responsabilidad de la administración: “que voy a ponerme a darle vueltas a unas cosas que no admiten sino disculpas”.

No obstante, Agudelo cambió de posición. El 17 de enero, en una alocución a través de sus redes, declaró que la situación con la Escuela de Música se debía principalmente a ataques a su gestión y a la de sus subalternos, estrategia dirigida por sus contradictores políticos y por los “huérfanos de poder”.

“Me duele que se les olvide, queridos profesores, que en el momento más difícil para la cultura, como fue la pandemia, Girardota no suspendió contratos. ¿Así es como le pagan a la administración que los contrató? Me tratan de corrupto porque no los contrato, ¿ese es el ejemplo que les dan a sus seguidores?”, dijo, y agregó que es libre de elegir a sus compañeros de trabajo y que no pueden obligarlo a trabajar con gente en la que no confía.

El alcalde Agudelo le confirmó a este diario que de los 19 profesores, a cuatro no se les renovó el contrato, mientras que siete no continuarán, pues decidieron solidarizarse con los que salieron. Entre quienes no continúan está el director de la Sinfónica.

Por ahora, según el alcalde, el Programa de Música funciona con normalidad y ya se contrataron los reemplazos de los docentes; y se pasó de 300 inscritos en 2021 a 400 este año. “Esperamos demostrar el 27 de febrero, con un concierto de los estudiantes, que los procesos de enseñanza musical del municipio van más allá de un grupo de profesores”, agregó