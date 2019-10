Nechí, el pueblo sin palacio y con tres alcaldes

En menos de 30 horas Nechí pasó a ser el único pueblo de Antioquia sin sede de gobierno y con tres alcaldes: uno preso, otro encargado y uno electo para gobernar desde enero.

Las llamas que acabaron con el Palacio Municipal en la noche del pasado lunes salieron de la botella de un manifestante, un muchacho encapuchado de no más de 25 años al que todos vieron pero nadie recuerda —al menos oficialmente—, y llegaron al techo de madera que ardió en segundos. Los papeles del archivo municipal, recién remodelado, sirvieron de combustible y en menos de 20 minutos la emergencia superó la capacidad de reacción del pueblo.

Todo fue tan rápido y violento que Juan Alcides Rentería, el comandante del cuerpo de bomberos voluntarios, solo tuvo tiempo de sacar algunas motobombas, mangueras y trajes, antes de que la turba le lanzara una bomba molotov improvisada y lo amenazara.

Derrotado, el hombre que se gana la vida combatiendo el fuego, tuvo que ver cómo las botas de protección que apenas había pagado, los equipos de recarga de extintores que aún debe, y la estación que apenas tenía cinco años, quedaban reducidos a cenizas.

“Yo me dedico a atender emergencias y no problemas de orden público. La gente me amenazó, me lanzaron una bomba (incendiaria) que me pegó en el pie, pero por fortuna el traje me protegió”, cuenta para explicar por qué solo hasta dos horas después de desatado el incendio, sus nueve compañeros pudieron entrar y evitar que el incendio devorara las casas vecinas.

Y es que Rentería no fue el único derrotado en esa noche. Más de 20 hombres del Esmad estuvieron desde las 2:00 p.m. tratando de controlar las protestas de varios grupos que alegaban que durante los comicios del domingo alguien había hecho trampa. “Cuando creían que habían asegurado la alcaldía, los manifestantes entraron por atrás y acabaron con todo”, cuenta el alcalde (e) Homer Menco.