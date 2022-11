A pesar de que la emisión donde Tobón dio las declaraciones que desataron los ataques fue el pasado 26 de septiembre, fue hasta este fin de semana pasado que se hizo viral. “Aprovecharon Halloween para disfrazarse de bodegas” se defendió en Twitter el ahora precandidato a la Alcaldía de Medellín.

Para el profesor, que sacó más de 173.000 votos en las pasadas elecciones al Senado por el partido Fuerza Ciudadana, los ataques que ha recibido son resultado de la confrontación que vive el país entre el petrismo y el uribismo y una conspiración de los que ven como una amenaza su candidatura a la Alcaldía de la ciudad donde en marzo de este año obtuvo casi 30.000 votos.

Y en efecto, quien primero compartió el fragmento de 18 segundos con las declaraciones de Tobón —que ya suma casi 90.000 reproducciones —fue Juan Carlos Upegui, exsecretario de la No-Violencia y ahora también precandidato a la Alcaldía de Medellín por el movimiento de Daniel Quintero. “Se equivoca el profesor Tobón al defender a Álvaro Uribe y eximirlo de la responsabilidad por los 6.402 falsos positivos”, tuiteó Upegui. Luego, al regaño se sumó Diana Osorio, prima de Upegui y esposa de Quintero, quien lo acusó de defender a un gobierno que “premió las bajas, no la vida”. Fue el alcalde Daniel Quintero quien volvió a publicar el video y a dar la puntada que faltaba para que se levantara la ola de ataques que recibió el profesor Tobón, quien no se arrepiente de lo que dijo: “Están desesperados matoneando. A su vez me han hecho mucha propaganda porque gracias a eso me han visto en el país cientos de miles de personas, en todos los medios me han estado mencionando, y no me desdigo, periodista: Álvaro Uribe no ordenó los falsos positivos”, asegura en una entrevista a EL COLOMBIANO.