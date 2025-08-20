Hazaña: Néstor Cuadrado subió en bicicleta 44 veces el Alto Las Palmas tras cinco días y cuatro noches seguidas

Un carro casi lo atropella, literalmente estuvo cerca del desmayo, las piernas por momentos no le reaccionaron y hasta le dio daño de estómago, pero entre esas y otras adversidades, como el hambre, el sueño, el sol y la intensa lluvia que lo acompañaron durante su larga osadía, el ciclista Néstor Cuadrado se convirtió este martes 19 de agosto en el primer ciclista que realiza un Cuádruple Everesting en el Alto de Las Palmas.
¿De qué requiere esto? Consiste en realizar ascensos repetidos en una montaña hasta alcanzar la altura total acumulada de cuatro Everest, es decir, 35.393 metros de desnivel.
Néstor ascendió en 44 oportunidades esa emblemática cima de la geografía de Antioquia, lo que equivale a subir cuatro veces el Everest, que tiene una elevación de 8.849 metros.
El corredor de 37 años, y paramédico de profesión, confesó que el martes, el último día que tenía permiso para tener armado su campamento base en uno de esos sectores de la loma cuya distancia es de unos 16 kilómetros y que alcanza una altura de 2.250 metros sobre el nivel del mar, que por poco tira la toalla.