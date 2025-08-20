Alcaldía anuncia el “Gran Parque Medellín” que tendrá una playa más grande que la de Johnny Cay

En la mañana de este miércoles, el alcalde Federico Gutiérrez anunció la que hasta ahora es probablemente la obra de infraestructura más importante de sus dos administraciones: el “Gran Parque Medellín”, la integración de los principales escenarios deportivos de la ciudad, para convertirlos en uno solo, con playa artificial incluida, al rededor del aeropuerto Olaya Herrera.
Una obra que hasta hace dos años no estaba en los planes de nadie, ni siquiera del mismo alcalde, que no la incluyó ni en sus propuestas de campaña ni en su plan de gobierno, donde priorizó la infraestructura educativa y la construcción de megacolegios y jardines infantiles que también ha anunciado recientemente.
Como candidato y en sus primeros días en La Alpujarra, Gutiérrez se comprometió a recuperar más de 700 escenarios deportivos que estaban en mal estado en la ciudad, pero nada parecido a la magnitud de lo que anunció hoy, que se guardó con recelo (él y sus funcionarios) durante casi seis meses que llevan trabajando en la idea.
Aunque en la región hace años se hablaba de convertir el espacio del aeropuerto Olaya Herrera en un gran parque que fuera además un pulmón verde en medio de la ciudad, todas las conversaciones y proyectos terminaban en que para ello era necesario trasladar el aeropuerto para otro municipio, una tarea que tomaría décadas. Pues bien, aún con la limitación de la pista del aeropuerto, que segurá allí hasta, por lo menos, 2032, la Alcaldía le presentó a la ciudad el que sería el más grande de sus parques.