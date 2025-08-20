Este es el producto colombiano sensación en EE. UU. que fue retirado del mercado por la FDA por posible riesgo a la salud

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han ordenado la suspensión en la comercialización de un producto colombiano popular en los mercados del país norteamericano.

La orden fue emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) el pasado 12 de agosto y su decisión está argumentada en un posible riesgo de Salmonella.

De acuerdo a un boletín de la entidad sanitaria, la orden se dio producto de una inspección “en la que se observaron condiciones insalubres”. En dicha revisión se habría encontrado presencia de roedores y otras condiciones perjudiciales para la salud durante la producción y el almacenamiento del artículo.

La medida fue en contra del Quesito El Establo, el cual habría sido distribuido en tiendas minoristas de Massachusetts. Dirigido al público hispano latino. El retiro del mercado está dirigido al lote con código.22 DE AGOSTO DE 2025.