Niño de 12 años murió ahogado en un charco del río El Castillito en San Rafael, Antioquia

Un menor de 12 años, que viajaba desde el municipio de Copacabana, murió ahogado en la tarde del domingo 16 de agosto en el río El Castillito, en jurisdicción de San Rafael, en el Oriente antioqueño. El niño estaba de paseo en la zona con su familia cuando ocurrió el hecho, según confirmó el comandante de Bomberos que atendió la emergencia.

De acuerdo con el reporte oficial, el cuerpo del menor fue recuperado sin vida tras más de dos horas y media de búsqueda.

Según explicó el comandante de Bomberos en diálogo con Q’Hubo Medellín, hasta el momento la única información disponible sobre las circunstancias en que el menor entró al agua es del relato de un primo del niño que estaba jugando con él en el agua. De acuerdo con esa versión, el niño se encontraba cruzando de una orilla a otra cuando su primo dejó de verlo.

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En un primer momento, el primo pensó que el menor se había retirado hacia otro lugar para seguir jugando. Solo después de buscarlo sin resultado, la familia entendió que probablemente había caído al agua, lo que activó el llamado a los organismos de socorro.

El miembro del cuerpo de bomberos aclaró que esa es, por ahora, la única versión existente sobre lo ocurrido, y que no es posible determinar si se trató de un descuido u otra circunstancia, dado que ningún miembro de los organismos de emergencia se encontraba en el lugar en el momento exacto del hecho.