¿Qué son los Corredores Azules? Este es el plan para crear 60.000 m2 de espacio público en Medellín

En Medellín, donde tantas veces las inundaciones como consecuencia de las lluvias han causado tragedias, se quiere aprovechar el agua para generar más de 60.000 metros cuadrados de espacio público, con un innovador proyecto llamado Corredores Azules, que articula lo ambiental con el urbanismo y la mitigación del riesgo. La ciudad está construida en un valle rodeado de montañas, donde fluyen 4.261 afluentes; de ellos, 56 están categorizados como principales, a lo largo de 1.888 kilómetros. Durante décadas el crecimiento urbano relegó las cuencas a un segundo plano, canalizando o soterrando cauces y exponiendo a decenas de barrios a riesgos de deslizamientos.

Este será el aspecto de la emblemática quebrada La Picacha, con la intervención que se le hará. Foto: Cortesía

Ahora la Alcaldía, conjuntamente con la autoridad ambiental regional, Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), quiere revertir ese problema y convertirlo en una oportunidad bajo el precepto de planificar el territorio a partir de la geografía hídrica. Esto a través de la estrategia de los Corredores Azules. La iniciativa está articulada con el programa Mi Río, Mis Quebradas con el que pretenden transformar los bordes de quebrada en parques lineales, zonas de restauración ecológica y espacios públicos seguros para la comunidad. El proyecto aborda de frente el déficit de espacio público y la gestión del riesgo. Los Corredores Azules operan mejorando las condiciones hidráulicas en 350 puntos críticos de las quebradas de la ciudad. Entre 2025 y 2027, el plan contempla la intervención en 17 puntos de riesgo de inundación, de 6.789 metros lineales de tramos de cauces y el mejoramiento y generación de más de 62.000 metros cuadrados de nuevo espacio público.

Una de las intervenciones importantes de puntos críticos, la realiza la Alcaldía de Medellín en la quebrada Altavista, que recientemente se desbordó y dejó un centenar de familias afectadas. Foto: Cortesía

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, explica que esta apuesta hace parte de las acciones de optimización hidráulica en cauces priorizados, así como intervenciones de mantenimiento preventivo, correctivo y la gestión de infraestructuras para reducir los riesgos de desastres asociados a la capacidad hidráulica de las quebradas.

Una de las intervenciones de Corredores Azules más completa es la que se planea para la quebrada La Rafita, en el barrio 13 de Noviembre, centro oriente de Medellín. Allí habrá gimnasios y mobiliarios para el disfrute de la ciudadanía. Foto: Cortesía

“Se trata de adaptación ante el aumento de las lluvias derivadas del cambio climático, complementada con el desarrollo de estrategias de renaturalización para la consolidación de Medellín como Distrito Verde mediante la generación de corredores verdes de quebrada”, explica Ruiz.

Inspiración internacional

Con sello propio, Medellín se suma a referentes globales que han puesto el agua en el centro de su desarrollo urbano, como los canales comunitarios de Kioto (Japón), las laderas habitables del río Spree en Berlín, el parque fluvial del Isar en Múnich o los modelos de integración hídrica en Singapur y Ámsterdam. No obstante, el director de Proyectos Urbanísticos de Medellín, Alejandro Restrepo, comenta que, “como señalan sus impulsores, la mayor inspiración de Medellín debe ser su propia topografía. Volver a la raíz natural para edificar una ciudad más resiliente, verde y humana es el fin último de una estrategia donde las quebradas dejan de ser un motivo de peligro para convertirse en el gran punto de encuentro ciudadano”. Dentro del plan establecido se generarán 42.610 metros cuadrados de espacio público en zonas de retiro. Con esto se proponen recuperar las zonas ribereñas de las quebradas para el disfrute y conectividad urbana de las comunidades, además de recuperar las condiciones ambientales y paisajísticas en torno a los corredores verdes y azules.

Los Corredores Azules plantean espacio púbico para el entretenimiento de los ciudadanos en los bordes de las quebradas de los barrios, como muestra esta imagen en La Honda, nororiente de Medellín. Foto: Cortesía

De acuerdo con Alejandro Restrepo, incluso, a largo plazo, este modelo de planificación prevé un incremento potencial de hasta 9 millones de metros cuadrados de espacio público, diseñados bajo un concepto de “superficies naturales filtrantes”. Estas áreas actúan como esponjas urbanas que absorben las aguas lluvias, estabilizan los terrenos mediante vegetación nativa y previenen crecientes súbitas. “Los Corredores Azules nos permiten estructurar una serie de condiciones favorables para el espacio público, comenzando por la continuidad (...). Hay una continuidad longitudinal que sigue las líneas de agua desde las montañas hasta el río, pero también la posibilidad de conectar esos parques lineales transversalmente con las centralidades barriales”, explica Restrepo. Esta continuidad de la que habla Restrepo no solo beneficia a la flora y fauna local, sino que integra a los habitantes. Es así como, para garantizar la sostenibilidad del proyecto, desde 2025 se puso en marcha el programa social Guarda Quebradas, integrado por vecinos de los propios barrios intervenidos, quienes se encargan del cuidado, monitoreo y protección de los cauces.

Avances y pendientes

Según datos oficiales, a la fecha se han realizado acciones de conservación en 3.306 hectáreas de cuencas abastecedoras intervenidas con acciones de conservación. Esto ha impacto en 28 microcuencas. Entre el 2024 y 2026, la Administración generó 385.998 metros cuadrados de corredores verdes asociados a 15 quebradas de la ciudad. Sin embargo, los pendientes aún son muchos si se tiene en cuenta que la meta del cuatrienio a intervenir es de 800.000 metros cuadrados. Es decir, que a poco más de un año de terminar el actual periodo de gobierno local, todavía hay 414.002 metros cuadrados en deuda.

La meta de la Alcaldía de Medellín para el cuatrienio es intervenir es de 800.000 metros cuadrados de corredores. Hasta le momento van 385.998 metros cuadrados asociados a 15 quebradas de la ciudad. Foto: Cortesía.

La directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Palacio, destaca que la gestión del riesgo es el eje transversal de la iniciativa y enfatiza que tienen más de 190 quebradas priorizadas. “Trabajamos de manera articulada para proteger la vida, los recursos naturales y la infraestructura asociada, como las vías regionales y la línea férrea del metro, mitigando riesgos por crecientes o deslizamientos”, concluye. Bloque de preguntas y respuestas: