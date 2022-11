Todavía no hay fecha definitiva para la implosión de Continental Towers La fecha no ha sido definida porque todavía no está claro cuándo llegarán los explosivos necesarios para la caída de la estructura.

La estructura lleva nueve años de haber sido evacuada. Desde 2018 ha sido vandalizada y sus componentes robados, causando riesgo a los vecinos. FOTO: Camilo Suárez.