No se pierda este miércoles la feria de empleo de D1 en Itagüí

El presidente francés, Emmanuel Macron, nombró al titular de Defensa, Sébastien Lecornu, como nuevo primer ministro con el difícil encargo de lograr unos presupuestos para 2026 y resolver la profunda crisis política.
Un iPhone 17 Pro Max le cuesta hasta 3,3 salarios mínimos si lo compra en EE.UU.; si espera que llegue al país, el precio sube por IVA y aranceles.
La víctima estaba viendo el partido de la selección Colombia cuando el sicario le disparó.
La actriz Daniela Tapia permanece estable tras ser hospitalizada de urgencia y agradeció a médicos y familiares por el acompañamiento.
Cerca de 600 deportistas de los once municipios de Urabá competirán en disciplinas tradicionales y en prácticas autóctonas como el garruchómetro y el canotaje ancestral. Así será este evento que busca celebrar el deporte y la identidad afro.
