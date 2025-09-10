$100 millones de recompensa y consejo de seguridad: primeras medidas por asesinato de secretario de gobierno de Pradera

Una recompensa de $100 millones de pesos por información que conduzca a esclarecer los hechos, y un consejo de seguridad extraordinario, son las primeras medidas decretadas por las autoridades luego del asesinato del secretario de Gobierno del municipio de Pradera, en Valle del Cauca. Las decisiones fueron anunciadas por la gobernadora Dilian Francisca Toro, tras el ataque sicarial en el que murió José Dorien Jiménez Salazar. Por internet han circulado varios videos sobre el atentado, perpetrado en la noche del martes, cuando el funcionario observaba el partido de las Eliminatorias entre Venezuela y Colombia (3-6) en las afueras de un establecimiento público, cercano a la sede de la Alcaldía.

En el instante de la fatal agresión, Jiménez estaba mirando la pantalla del celular, cuando se observa en la grabación que un desconocido se le aproxima a pie por el costado izquierdo. Vestía un buzo rojo con el logo de la empresa Nike, una gorra del mismo color y tapabocas. Acercó el cañón de su arma a la cabeza de la víctima y disparó. Luego huyó en una moto que lo esperaba. Aunque el secretario fue trasladado a un centro médico de Palmira en una ambulancia, falleció en el camino. “No tenía ningún tipo de amenaza, es algo sorpresivo. Ni la familia ni yo teníamos conocimiento de que haya existido una amenaza contra la integridad de él”, dijo el alcalde de Pradera, Francisco Javier Guzmán.