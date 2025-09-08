¿Esta será la última Copa del Mundo que se juegue bajo el sol?

Lo que en 1994 parecía una cuestión de comodidad se transformó en un asunto de seguridad: los entrenadores de aquella edición del Mundial de Futbol advirtieron que el calor era un factor desventajoso. Carlos Alberto Parreira, técnico de Brasil, dijo entonces que “para dar el 100% de esfuerzo en este clima, tendrías que ser un robot”. El delantero alemán Jürgen Klinsmann reconoció que el calor hizo “realmente difícil encontrar ritmo”, el portero boliviano Carlos Trucco sentenció que las condiciones estaban diseñadas “para matar jugadores”, y el médico de la selección de Bulgaria calculó que sus futbolistas necesitarían entre 10 y 14 días para aclimatarse. Ese debate, que parecía puntual, hoy se lee como una advertencia.
Y es que la evidencia científica es más clara que nunca. Un informe reciente titulado Pitches in Peril (Campos en Peligro), elaborado por Football for Future y Common Goal en colaboración con la firma de análisis climático Jupiter Intelligence, ofrece la primera evaluación integral del riesgo climático para todos los estadios del Mundial de 2026. El objetivo fue traducir la ciencia del clima al lenguaje del fútbol, de modo que organizadores, jugadores y aficionados comprendan lo que está en juego.
El análisis se basó en los modelos más recientes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), con proyecciones a 2025, 2050 y 2100 bajo el escenario de altas emisiones SSP5-8.5. La métrica central fue el WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), que combina temperatura, humedad, radiación solar y viento para medir el estrés térmico real que enfrenta el cuerpo humano. Los umbrales son simples: por encima de 32 °C WBGT el juego solo es posible con adaptaciones como pausas de hidratación o cambios de horario; por encima de 35 °C WBGT, el partido se considera inseguro e injugable.