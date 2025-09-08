Más de 60 restaurantes participarán en la cuarta edición de Envigado al plato ¡Le contamos!

Envigado es famoso por la morcilla y las empanadas, pero la gastronomía municipal es cada vez más nutrida y el festival Envigado al plato es prueba de ello. Le puede interesar: Mitos y riesgos de la dieta keto, esto dicen dos nutricionistas En su cuarta edición, que se celebra entre el 8 y el 28 de septiembre, participarán más de 60 restaurantes que ofrecerán de todo: parrilla, cocina típica, italiana, japonesa, peruana, mexicana y argentina. Habrá sushi, paellas, rodizio, pizzería artesanal, bistró, hamburguesas, arepas rellenas gourmet, chicharrón en todas sus formas, panadería, pastelería, alitas, coctelería y más. Esta edición del festival será especial, no sólo porque coincide con la celebración de los 250 años de Envigado, sino porque el evento se extenderá por primera vez por todo el municipio. Envigado al plato es una iniciativa de la Corporación Calle de la Buena Mesa con apoyo de la alcaldía municipal, de ahí que sus tres primeras versiones tuvieran como escenario central la Calle de la Buena Mesa, pero este año el festival incluirá la Plaza de Mercado de Envigado, Alcalá, Calle Jardín, City Plaza, Viva Envigado, El Dorado, La Magnolia, La Paz, Los Naranjos, Mall Indiana, Mall Terracina Plaza, Villagrande y la zona del centro.

El festival es una invitación a compartir un plan con la familia, la pareja o los amigos. La dinámica es así: en los restaurantes participantes los visitantes encontrarán menús para dos personas en tres tiempos, que incluyen entrada o postre, dos platos fuertes y dos bebidas, con precios que se mantienen en los mismos rangos de años anteriores: $59.900, $79.900, $109.900 y $159.900. El precio depende del restaurante y el tipo de comida. Por ejemplo, si se trata de comida rápida, comida de autor, en fin. “Esto es un llamado a la comunidad para que salga y visite los restaurantes, pues este año nos han abandonado un poquito por el sentimiento de que todo está muy caro. Aquí la excusa es al revés, el festival no está caro, todo está muy accesible y pueden disfrutar de la buena gastronomía que tiene el municipio”, dice Gabriel Jaime Gómez Quintero, más conocido como Gabo cocina. En sus tres versiones anteriores, el festival convocó cerca de 95.000 comensales. En esta nueva edición, que amplía la participación de restaurantes, se espera recibir a más de 40.000 visitantes, superando así los 130.000 asistentes acumulados desde su creación. En cuanto a los restaurantes participantes, la expectativa de venta está 20% y un 30% más durante los días del evento. El evento espera impactar otros sectores como el transporte, la hotelería y el comercio. Para saber más: “Yo escribo siempre con rabia”: Gilmer Mesa lanza su nuevo libro, Los espantos de mamá Participarán más de 60 restaurantes que proponen una oferta de más de 20 estilos de cocina. “Lo que más se vende y lo que más van a encontrar son hamburguesas. En el tema de cocina de autor, casi todos vamos a proponer platos alrededor del cerdo, porque nos encanta el cerdo en distintas versiones: tocino, costillas, bondiolas. También habrá mariscos, porque a los envigadeños les encantan los mariscos”, dice Gabo Cocina. Envigado al plato es una excusa para recorrer el municipio y probar. Se sabe de lo bueno de la morcilla y las empanadas, pero hay mucho más para saborear.

Restaurantes participantes