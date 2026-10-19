Obras en el José María ya se empiezan a ver: aeropuerto estrena nuevos check-in y filtro de seguridad

Los trabajos de optimización del aeropuerto José María Córdova avanzan a toda marcha para estar listos en abril del próximo año.
Este fin de semana, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Alcaldía de Medellín y Airplan entregaron un nuevo parte del avance de esos trabajos, que ya alcanzan una ejecución general del 36,8%.
Pese a que las obras más complejas todavía están lejos de terminar, en medio de la intervención ya se entregaron y se pusieron en funcionamiento algunos componentes, como nuevos módulos de check-in y un nuevo filtro de seguridad en el área internacional.
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Vale recordar que esta intervención es diferente y de un alcance menor a la ampliación de la segunda pista, esta última, un proyecto de mayor envergadura y que todavía no se ha viabilizado por su alto costo.
Con la optimización el objetivo es ampliar la capacidad de varios espacios del aeropuerto en un corto plazo, no solo para mejorar la comodidad de los viajeros, sino para permitir un mayor número de operaciones.