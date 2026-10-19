“Delegados de Petro nos pidieron acusar a De la Espriella, Uribe y Vargas Lleras”: Mancuso sobre el ‘Pacto de Valledupar’

Frente a toda la polémica por el llamado ‘Pacto de Valledupar’ durante el Gobierno de Gustavo Petro, se pronunció el excomandante de las Autodefensas, Salvatore Mancuso. En sus declaraciones, aseguró que delegados del presidente Gustavo Petro les pidieron a exjefes paramilitares acusar falsamente a Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras con fines electorales. “Delegados del Gobierno de Petro nos pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: a Uribe, a De la Espriella y a Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”, afirmó Mancuso al referirse a las denuncias de la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, sobre los objetivos de esa reunión.

¿Qué dijo Mancuso sobre el Pacto de Valledupar?

La existencia del llamado ‘Pacto de Valledupar’ fue revelada por el periodista Melquisedec Torres en su columna del sábado en EL COLOMBIANO, en la que detalló cómo fue la reunión entre delegados del Gobierno y exparamilitares, quiénes participaron y cuáles fueron los temas que se discutieron. La revelación fue confirmada por el exjefe paramilitar. En un video publicado en sus redes sociales explicó que el encuentro había sido acordado directamente con el entonces presidente Petro un año antes, durante una reunión en Montería. El propósito, dijo, era hacer un balance del proceso de desmovilización de las AUC, dos décadas después, y avanzar en el cierre del proceso de Ralito. “Ese encuentro lo había acordado yo mismo con el presidente Petro un año antes en Montería, para una sola cosa, cerrar el proceso de Ralito. 20 años después de la desmovilización, hacer un balance de fondo sobre la verdad que ya contamos, la reparación, los bienes entregados y la reintegración”, señaló.

Mancuso aseguró que también estaba previsto abordar la situación jurídica de los excombatientes que continúan privados de la libertad, incluidos aquellos que, según él, ya cumplieron la pena máxima prevista y siguen sin tener claridad sobre su situación judicial. Además, mencionó a las víctimas que aún esperan reparación. “Hay cientos de hombres que siguen presos sin claridad jurídica, postulados que ya cumplieron la pena máxima y continúan en sus juicios, mientras miles de víctimas no han sido reparadas. Es un proceso que, según la Corte Suprema de Justicia, en una reciente sentencia, y por la experiencia propia vivida, va a tomar muchos años para culminarse, más que lo que duró el propio conflicto armado”, sostuvo.

Sin embargo, según el exgestor de paz, las condiciones cambiaron cuando llegaron a Valledupar. Mancuso señaló a Angie Rodríguez, entonces directora del DAPRE, y al asesor presidencial Víctor de Currea-Lugo de plantearles un objetivo distinto al que, según él, habían acordado inicialmente. “En Valledupar, los delegados del presidente, la señora Angie Rodríguez y el asesor Víctor de Currea-Lugo, nos pidieron otra cosa, hablar públicamente contra esas tres personas. La respuesta fue una sola: nadie aceptó. Hubo molestia de parte nuestra y ahí se dañó el encuentro”, aseguró. Mancuso afirmó que la reunión no produjo declaraciones públicas ni entrevistas y que la mesa de Ralito no volvió a ser convocada. “No me crean a mí, miren los hechos, no hubo entrevista, no hubo declaración. La mesa de Ralito no volvió a convocarse, nunca. La propia señora Rodríguez lo ha dicho públicamente”, manifestó. El excomandante también se refirió a la posibilidad de que la solicitud hubiera respondido a una orden del entonces presidente. Petro, aseguró, nunca le hizo directamente esa petición y serán las personas involucradas las que deberán responder ante la justicia. “¿Fue una orden del presidente? A mí nunca me lo pidió. Eso lo responden ella, su asesor y el expresidente ante la justicia. Si la Fiscalía me llama, hoy es mi deber. Lo que sabemos lo hemos dicho ya durante 21 años, bajo juramento ante jueces y frente a las víctimas. A ellas se les debe la verdad”, concluyó Mancuso. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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