“Delegados de Petro nos pidieron acusar a De la Espriella, Uribe y Vargas Lleras”: Mancuso sobre el ‘Pacto de Valledupar’

Frente a toda la polémica por el llamado ‘Pacto de Valledupar’ durante el Gobierno de Gustavo Petro, se pronunció el excomandante de las Autodefensas, Salvatore Mancuso. En sus declaraciones, aseguró que delegados del presidente Gustavo Petro les pidieron a exjefes paramilitares acusar falsamente a Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras con fines electorales.
“Delegados del Gobierno de Petro nos pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: a Uribe, a De la Espriella y a Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”, afirmó Mancuso al referirse a las denuncias de la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, sobre los objetivos de esa reunión.