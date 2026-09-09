Nuevas obras viales en la frontera entre Antioquia y Córdoba beneficiarán a 23 municipios

Antioquia y Córdoba dieron un paso para convertir la frontera departamental en una zona de mayor conexión.

Los gobiernos de ambos territorios acordaron priorizar varios proyectos de infraestructura que serán impulsados de manera conjunta a través de la Región Administrativa y de Planificación (RAP), con especial atención en corredores viales que durante años han tenido importancia para la movilidad y la actividad económica de estas regiones.

La decisión fue tomada durante la sesión del Consejo Regional Administrativo y de Planificación, en la que los gobernadores Andrés Julián Rendón, de Antioquia, y Erasmo Elías Zuleta Bechara, de Córdoba, aprobaron los estatutos y el plan estratégico regional de esta figura asociativa.

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Entre los proyectos que quedaron sobre la mesa hay dos carreteras que concentran buena parte de la apuesta.

El primer proyecto busca mejorar la conexión entre San José de Uré, en Córdoba, y Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño. Se trata de un corredor estratégico para facilitar el tránsito entre ambos departamentos y fortalecer las actividades comerciales y productivas de los municipios ubicados en esta zona.

El segundo corresponde al corredor San Pedro de Urabá–Valencia, que permitirá mejorar la conexión entre el sur de Córdoba y el Urabá antioqueño.

El gobernador Andrés Julián Rendón destacó que estos dos tramos representan el primer gran paso para materializar la alianza entre los departamentos.

“Arrancamos una primera decisión con dos tramos de vía que impactarán de manera directa a 23 municipios que están en esas zonas”, señaló el mandatario.