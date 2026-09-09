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Nuevas obras viales en la frontera entre Antioquia y Córdoba beneficiarán a 23 municipios

En el acuerdo, también quedó priorizada la atención de la erosión costera en playas de ambas regiones.

  • El documento plantea cinco grandes asuntos regionales: seguridad y paz; diversidad étnica y patrimonio cultural; integración regional y competitividad; sostenibilidad de los ecosistemas; y buen gobierno. FOTO Gobernación de Antioquia.
    El documento plantea cinco grandes asuntos regionales: seguridad y paz; diversidad étnica y patrimonio cultural; integración regional y competitividad; sostenibilidad de los ecosistemas; y buen gobierno. FOTO Gobernación de Antioquia.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 3 horas
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Antioquia y Córdoba dieron un paso para convertir la frontera departamental en una zona de mayor conexión.

Los gobiernos de ambos territorios acordaron priorizar varios proyectos de infraestructura que serán impulsados de manera conjunta a través de la Región Administrativa y de Planificación (RAP), con especial atención en corredores viales que durante años han tenido importancia para la movilidad y la actividad económica de estas regiones.

La decisión fue tomada durante la sesión del Consejo Regional Administrativo y de Planificación, en la que los gobernadores Andrés Julián Rendón, de Antioquia, y Erasmo Elías Zuleta Bechara, de Córdoba, aprobaron los estatutos y el plan estratégico regional de esta figura asociativa.

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Entre los proyectos que quedaron sobre la mesa hay dos carreteras que concentran buena parte de la apuesta.

El primer proyecto busca mejorar la conexión entre San José de Uré, en Córdoba, y Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño. Se trata de un corredor estratégico para facilitar el tránsito entre ambos departamentos y fortalecer las actividades comerciales y productivas de los municipios ubicados en esta zona.

El segundo corresponde al corredor San Pedro de Urabá–Valencia, que permitirá mejorar la conexión entre el sur de Córdoba y el Urabá antioqueño.

El gobernador Andrés Julián Rendón destacó que estos dos tramos representan el primer gran paso para materializar la alianza entre los departamentos.

“Arrancamos una primera decisión con dos tramos de vía que impactarán de manera directa a 23 municipios que están en esas zonas”, señaló el mandatario.

La apuesta está enfocada en reducir tiempos de desplazamiento, facilitar el intercambio de productos, fortalecer la competitividad y generar mejores condiciones para la integración económica entre territorios que comparten frontera y dinámicas comerciales.

La primera fase del corredor San Pedro de Urabá–Valencia ya se acerca

El gobernador Erasmo Zuleta dio las primeras 'buenas nuevas' para este proyecto.

“Hoy le hacemos un gran anuncio a la subregión del Urabá, desde San Pedro de Urabá hasta Valencia, porque en las próximas semanas sacaremos la licitación de este gran corredor estratégico en una primera fase para fortalecer el crecimiento económico, la competitividad de toda esta región del país”, afirmó.

El anuncio abre la puerta a que uno de los proyectos priorizados pase de la planeación conjunta a una etapa concreta de contratación.

Antioquia y Córdoba también incluyeron entre sus prioridades la erosión costera que afecta las playas de ambos departamentos, un problema ambiental que requiere intervenciones coordinadas por sus efectos sobre ecosistemas, comunidades y actividades económicas.

Es preciso destacar que la Región Administrativa y de Planificación es una figura que permite a varios departamentos coordinar la planificación y desarrollar proyectos de interés común, sin perder su autonomía administrativa.

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En este caso, Antioquia y Córdoba aprobaron los estatutos que fijan las reglas de funcionamiento del RAP y también un plan estratégico que servirá como hoja de ruta para sus actuaciones.

El documento plantea cinco grandes asuntos regionales: seguridad y paz; diversidad étnica y patrimonio cultural; integración regional y competitividad; sostenibilidad de los ecosistemas; y buen gobierno.

Además, durante la sesión fue designado gerente como encargado de la RAP Lucas Uribe Lopera, actual secretario de Planeación de Córdoba.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué obras viales priorizaron Antioquia y Córdoba?
Los dos departamentos acordaron impulsar conjuntamente dos corredores estratégicos: San José de Uré–Tarazá y San Pedro de Urabá–Valencia. Los proyectos buscan mejorar la conexión entre el sur de Córdoba, el Bajo Cauca y el Urabá antioqueño.
¿Qué municipios conectarán el corredor San José de Uré–Tarazá?
Este corredor conectará a San José de Uré, en Córdoba, con Tarazá, en Antioquia, facilitando la movilidad entre el sur de Córdoba y la subregión del Bajo Cauca antioqueño.
¿Qué importancia tiene la vía San Pedro de Urabá–Valencia?
El corredor permitirá fortalecer la conexión entre San Pedro de Urabá, en Antioquia, y Valencia, en Córdoba. La apuesta es mejorar el transporte, facilitar el intercambio comercial y fortalecer la actividad productiva de la zona.
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