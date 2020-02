“Agosto, el plazo final para plata de El Toyo”

Garantizar la puesta en marcha de las Autopistas de Cuarta Generación Mar 1 y 2 (2021), Pacífico 1 (2023) y Pacífico 2 y 3 (2021), Vías del Nus (2021), Autopista al Magdalena (2021) y Conexión Norte (2021), además del mantenimiento a 4.500 kilómetros de la red vial regional.

Las tareas que asumió Juan Pablo López al frente de la Secretaría de Infraestructura de Antioquia no son menores. Habló con nosotros de sus perspectivas en el cuatrienio.

¿Qué retos urgentes recibe en el departamento?

“El más importante es el túnel Guillermo Gaviria Echeverri (El Toyo). Ese proyecto representa el 50 % de los recursos anuales de la dependencia y en su conjunto alcanza los $3,1 billones. Es el proyecto más grande de la región en mucho tiempo y su ejecución va estar concentrada en este cuatrienio. Es comparable con los proyectos 4G nacionales. El reto es ejecutarlo dentro del plazo y que cumpla con las expectativas. El desafío ahora es asegurar los recursos del Gobierno Nacional que no llegaron cuando debían y hoy no están en el marco fiscal. Esa es la tarea número uno. Pero otro reto importante es el mantenimiento de la red vial departamental. Hoy solamente tiene una fuente de recursos que es la sobretasa al Acpm. No son suficientes $40.000 millones al año para atenderla. Trabajamos en estructurar un programa de mantenimiento más robusto. Otro propósito es implementar una metodología más técnica para priorizar proyectos”.

Junto a la Nación dieron plazo hasta agosto para conseguir los $1,4 billones que faltan para la fase 2 de El Toyo. ¿Cuál es el plan?

“Arrancamos un frente grande en el tramo 1 (entre Giraldo y Cañasgordas, incluido el tubo de 9,84 km). Estamos duplicando el rendimiento mensual para recuperar tiempo perdido: debería ir en 24 % de ejecución y va en 18 %. Nosotros cumplimos con la obra pero solo tenemos hasta agosto para contar con los recursos del tramo 2 (entre Santa Fe de Antioquia y el acceso al portal de entrada del túnel, el cual le corresponde a Invías). El plazo máximo para recibir esos recursos es agosto, es un plazo técnico. Si bien lo da la región, es consensuado porque no podemos pasarnos de ese mes”.

¿Si no, qué pasa?

“Tendríamos que entrar a evaluar muy bien que afectaciones tendrían los cronogramas del tramo 2. Hasta agosto podemos asegurar, dentro de varios condicionantes, que somos capaces de ejecutar muy bien la obra en los plazos (...). El túnel es la forma en la que el país se comunicará, a través de los (tramos 1 y 2) Pacíficos, desde el sur hasta Urabá. Es la misma vía Panamericana que va desde la Patagonia hasta Alaska. Eso lo hemos expuesto en la mesa del Gobierno Nacional, no sería un incumplimiento a la región, estamos poniendo en juego los cronogramas de las vías 4G”.

¿Es optimista?

“Hay un compromiso fuerte del Gobierno que reconoce los $1,4 billones que se necesitan para el tramo 2. Hay una mesa de trabajo en la que nosotros presentamos el flujo requerido de recursos y ellos haciendo los trámites de espacio fiscal y emisión de reservas presupuestales. Hay voluntad política de que tenemos que conseguir los recursos para agosto. La alerta grande es el tiempo, que verdaderamente se cumpla en agosto”.

El gobierno de Luis Pérez ejecutó más de 1.000 kilómetros de placas huellas, ¿esta política sigue?

“Es un proyecto clave, muy lindo y dejó precedentes en el territorio. Estamos haciendo evaluación técnica del impacto para generar un plan maestro de intervenciones. Queremos llevar las decisiones de inversión al plano técnico. Investigaremos nuevas tecnologías de materiales y de estabilización de terrenos. Hay que encontrar un gran plan, que no solo incluya placas huellas, sino un gran proyecto de las vías campesinas. El programa seguirá con evoluciones”.

¿Espera las 4G Vías del Nus y Pacífico 2 para este año?

“Creo que para principios de 2021. La conexión al norte es hoy una concesión entre el Departamento, el Área Metropolitana y Hato Vial que se revierte en abril de 2021 y ahí se le entrega a Vías del Nus que está muy avanzada, es claro que se puede cumplir el cronograma. Pacífico 2 viene avanzando muy bien y probablemente a finales de este año terminen obras, aunque está programada para el próximo año. Eso nos exige un reto enorme que tiene que ver con la implementación de los peajes. Será una tarea importante para la región y que trabajaremos en conjunto con la ANI. Siempre son temas traumáticos socialmente. Vamos a tener una posición activa para acompañar las comunidades”.

¿Qué pasará con el paso de Pacífico 1 en La Sinifaná?

“Tendremos una posición activa y exigente con las 4G. En la reunión de gabinetes nacional, departamental y municipal (12 de febrero), una de las peticiones fue que necesitamos una mesa, por lo menos mensual, con el presidente de la ANI y todos los gerentes de las concesiones. Empezaría en marzo. El tema número uno serán todos los faltantes que no se han solucionado en Pacífico 1 y que necesitan recursos: una es La Sinifaná, en la que hoy no tenemos ninguna respuesta; pero también está el intercambio de Camilo C. y el puente de Bolombolo. Hoy el departamento no tiene clara una ruta. El segundo gran tema es que necesitamos un abordaje a los impactos sociales de estas vías”.

¿Y la valorización?

“Es otra de las figuras importantes, creemos que necesita una mirada más tecnológica. Una de nuestras apuestas será la modernización de la Dirección de Valorización”.