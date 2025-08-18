Francia Márquez habla de las tensiones en el Gobierno y las lecciones de tres años en el poder: “Vivía sabroso antes, vine acá a sufrir”

A tres años y diez días de haber llegado a la Vicepresidencia, Francia Márquez asegura que ya no es la misma mujer que irrumpió en la campaña presidencial con un tono confrontador y desafiante. Hoy se describe más reflexiva, pero aún dispuesta a enfrentar las controversias que la rodean. “Ya sé cómo funciona el Estado, cómo se mueve la inversión, cómo actúa la oposición. Ha sido un aprendizaje importante”, dijo en una entrevista para Los Informantes, de Caracol Televisión.
Uno de los episodios que más ha marcado su gestión es el uso de helicópteros para sus desplazamientos. “Antes de llegar a la Vicepresidencia yo no sabía que habían helicópteros, que habían aviones, que el Estado tenía todo eso, yo no sabía nada de eso” (sic), reconoció Márquez, pese a que es graduada de Derecho, lo que sorprendió a los televidentes, que vieron en sus palabras un desconocimiento del Estado que representa.